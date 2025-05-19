Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов

Гражданская авиация
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Планируется, что в этом сезоне по сравнению с прошлым вырастет интенсивность перелетов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В период летней навигации, который продлится до 25 октября, пассажирам Международного аэропорта «Орал» будет доступно 6 внутренних и 4 международных направлений, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

С 3 июня возобновляются полеты в Шымкент, которые будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и субботам.

Продолжатся полеты в Туркестан, куда также два раза в неделю, по средам и субботам, осуществляет рейсы авиакомпания Scat.

Увеличится количество рейсов по одному из самых популярных летних направлений – Актау. В данный момент до побережья Каспийского моря из Уральска можно долететь три раза в неделю, летом количество рейсов увеличится до пяти.

С 20 мая постепенно будет увеличиваться количество рейсов в Астану и Алматы. Сейчас в эти города рейсы осуществляются ежедневно. В течение лета будет введено еще по 7 дополнительных рейсов.

В этом весенне-летнем сезоне заявлено четыре международных направления – это регулярный рейс во Франкфурт-на-Майне, чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх и Анталью. В египетский Шарм-эль-Шейх пассажиров доставит Боинг-737 авиакомпании Scat, а вот на турецкое побережье помимо авиакомпании Scat летает Airbus A320 авиакомпании FlyArystan.

Открытием этого летнего сезона станет рейс в Сочи, полеты в который будет осуществлять российская авиакомпания IrAero. Первый рейс запланирован на 5 июня.

#уральск #аэропорт #рейсы #сезон

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