Самолеты станут чаще летать из Алматы в Измир

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Минтранспорта, с 31 июля на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный перевозчик из Турции – SunExpress. Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Измир.

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (вторник, пятница) на воздушных судах типа Boeing 737.

Ранее, с 14 июля казахстанская авиакомпания FlyArystan запустила новый маршрут в Грузию по направлению Атырау – Батуми. Рейсы выполняются с частотой 1 раз в неделю (по вторникам) на воздушных судах типа Аirbus 320.