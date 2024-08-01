АЭС: быть или не быть?

О преимуществах строительства АЭС, принципах их работы и уровне воздействия атомных станций на окружающую среду и здоровье людей своими мнениями поделились представители Министерства энергетики, Национального ядерного центра, товарищества «Казахстанские атомные электростанции» и Института ядерной физики. Специалисты отрасли подробно проинформировали о потенциале Казахстана в развитии атомной энергетики и перспективах развития страны при возведении атомной электростанции.

В ходе обсуждения участников больше всего интересовали вопросы безопасности АЭС, ее эксплуатации, финансирования проекта, наличия и подготовки кадров, а также прогноза развития отечественного энергетического комплекса. Ветераны и общественники области подчеркнули, что при реализации проекта важно обеспечить прозрачность на всех этапах строительства, а при принятии решений – широкое участие общественности.

По итогам была отмечена важность строительства АЭС, подчеркивалась ее значимость для дальнейшего социально-экономического развития страны. По мнению участников встречи, необходимо широкое информирование общественности о пользе масштабного проекта, так как в его реализации важна будет поддержка всех казахстанцев.

– Полностью поддерживаю инициативу Президента о проведении референдума. Это правильно, так как при решении важной задачи необходимо учитывать мнение народа. Я бывал во многих странах мира и теперь убежден в необходимости строительства АЭС в нашей республике. Во-первых, в Казахстане растет дефицит электроэнергии. По добыче урана мы находимся на первом месте в мире. И думаю, у нас не будет проблем с дальнейшим развитием отрасли. Во-вторых, новый энергетический проект даст толчок научно-техническому прогрессу.

В-третьих, во многих ведущих странах есть АЭС. И Казахстан должен тоже идти в ногу со временем, не отставая от мировых держав. Другой вопрос: кто будет строить АЭС и где? И в этих вопросах важно применить мировой опыт. Думаю, казахстанцы поддержат на референдуме идею строительства атомной станции, – отметил член Совета сенаторов, доктор политических наук, профессор Мурат Бактиярулы.

Директор Кызылординского аграрно-технического высшего колледжа им. И. Абдикаримова Бахытхан Абдикаримов отметил, что участники обсудили три самых главных аспекта – вопросы необходимости строительства АЭС, ее безопасности и ожидаемой пользы для общества.

– Очевидно, что в сознании людей укрепилась давняя трагедия на Чернобыльской АЭС, где не были соблюдены меры безопасности. Однако, несмотря на это, в Украине сегодня действует пять АЭС. В Японии, несмотря на аварию на АЭС Фукусима, страна не отказалась от атомной энергетики. Сейчас там работает 21 реактор. В современной жизни есть большая потребность в энергии, а АЭС – это стабильный ее источник. Природные полезные ископаемые мы должны использовать во благо народа. Поэтому в обязательном порядке должны построить атомную станцию в нашей стране, – аргументировал свои доводы Бахытхан Абдикаримов.