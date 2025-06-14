АЭС в Казахстане будет строить "Росатом"

Энергетика
144

Начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации, передает Kazpravda.kz

Фото: агентство РК по атомной энергии

Агентство РК по атомной энергии при участии международных экспертов завершило работу по определению лидера консорциума для строительства первой в Казахстане атомной электростанции.

Методом открытого и конкурентного диалога были проведены переговоры с руководством ведущих мировых поставщиков реакторных технологий с посещением производственных объектов компаний.

По результатам проведённой работы в «шорт-лист» потенциальных вендоров вошли «Росатом» (Россия), «China National Nuclear Corporation» (Китай), «Électricité de France» (Франция) и «Korea Hydro & Nuclear Power» (Южная Корея).

Компании из шорт-листа представили комплексный пакет материалов по техническим и коммерческим предложениям строительства АЭС в Казахстане, которые включали в себя, в том числе данные:

- по ориентировочной стоимости строительства;

- срокам реализации проекта;

- модели привлечения финансирования;

- подходам к локализации оборудования и строительных работ;

- предложения по подготовке кадров и развитию научно-образовательного потенциала;

- возможности сотрудничества в ядерно-топливном цикле;

- вопросы социальных обязательств.

В результате, на основе разработанной Агентством РК по атомной энергии совместно с ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» с участием французской инжиниринговой компании Assystem методологии проведена интегрированная оценка представленных реакторных технологий и других предложений потенциальных вендоров, в том числе по таким разделам как безопасность АЭС, технологические и финансовые аспекты, международный опыт, подготовка персонала, уровень локализации и др.

Итоги данного анализа были представлены на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли, которая определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству АЭС в Казахстане, полученные от российской компании «Росатом». Далее следуют предложения китайской «China National Nuclear Corporation». Предложения французской «Électricité de France» и корейской «Korea Hydro & Nuclear Power» расположились на третьем месте.

Таким образом, компания «Росатом» определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане.

В настоящее время согласно предложениям «Росатома», начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации.

Агентство РК по атомной энергии продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС.

#Казахстан #Карагандинская область #энергетика #АЭС #Росатом

Популярное

Все
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
С «Дядей Ваней» – в Мелихово
Для ценителей казахской кухни
Apricot Fest оставил море позитивных эмоций
Творцы добра
Молочный флагман республики
Листая страницы старинных книг
В регионе построят 12 новых организаций образования
Музыкант с большой буквы
Сервис, кадры, инвестиции
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Искусству не нужен переводчик
Транспорт и логистика – драйвер международного партнерства
Из рыболовов – в рыбоводы
Лекарственную просрочку теперь можно сдать
Новоселье у осетра
Распоряжение Главы государства об освобождении от должности
Чтобы помнили
Импортозависимость будет снижена
Экоподарки от природы
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Назначен новый министр обороны Казахстана
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Восточный путь Турсуна Султанова
«Строительство АЭС в Казахстане – это очевидное, выгодное решение» - эксперт
Астана и Лондон продлили военное сотрудничество до 2026 года
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
О сравнении Казахстана с соседями высказался финансовый эксперт
Мировой успех художника из Петропавловска
ИИ управляет природными рисками
Марат Карабаев освобожден от должности министра транспорта
Землетрясение ощущалось близ Алматы
Казахстан захватил цифровое лидерство в Центральной Азии
Назначен советник Главы государства
Трамп интересовался, связано ли поведение Маска с употреблением наркотиков
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов

Читайте также

Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330…
Бектенов обсудил с главой Geo-Jade добычу газа на месторожд…
Assystem разработала для Казахстана методику отбора лидера …
Казахстан расширяет инвестиционный потенциал энергетической…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]