Почти 20 млн тенге выманил у астанчан лжесотрудник жилищного фонда

Мошенничество
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Венера Баталова
корреспондент

Горожане, не имеющие собственного жилья, соглашались на предложения мошенника

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В полицию Астаны обратились жители города. Они сообщили, что их обманул некий мужчина, который, представляясь работником жилищного фонда, предлагал свои услуги в приобретении квартиры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Жители столицы, не имеющие собственного жилья, соглашались на предложения мошенника. Сумма общего ущерба составила около 20 млн тенге.

Сотрудники отдела криминальной полиции задержали и арестовали 39-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В ходе расследования установлена причастность задержанного к 10 аналогичным эпизодам, добавили правоохранители.

#арест #аферист #жилфонд #лжесотрудник

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