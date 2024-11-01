АФМ и НПП «Атамекен» усилят борьбу с теневым оборотом подакцизной продукции

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Встреча прошла с участием представителей министерств финансов и национальной экономики, комитета госдоходов, а также председателя президиума НПП «Атамекен» Райымбека Баталова и уполномоченного по защите прав предпринимателей РК Каната Нурова, Ассоциаций «КазАлкоТабак» и «QazSpirits».

Так, Агентством по финансовому мониторингу за последние 4 года (2021-2024гг.) зарегистрировано 282 преступления, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Ликвидировано 123 подпольных цеха по производству суррогатного алкоголя. Изъято более 3,3 млн бутылок алкогольной продукции, 720 тыс. литров спирта и спиртосодержащей жидкости, 640 тыс. поддельных УКМ.

В результате, ущерб наносится не только населению в виде опасной для потребления продукции, но и бюджету в виде недопоступления акцизных сборов и, следовательно, добросовестным предпринимателям.

Одной из мер, предлагаемых Агентством по финансовому мониторингу, направленных на противодействие теневому обороту алкогольной продукции, является ускорение внедрения маркировки и прослеживаемости товаров, которая запланирована на 2026 год, а также и цифровизация всего процесса производства.

Приглашенные участники отметили проделанную АФМ работу по защите добросовестных предпринимателей, а также осуществляемую превентивную деятельность с использованием аналитических инструментов и выразили заинтересованность в дальнейшей реализации озвученных предложений.

В завершение участниками круглого стола принято решение о создании Межведомственной рабочей группы с участием всех заинтересованных сторон с целью противодействия теневой экономике в сфере оборота подакцизной продукции.