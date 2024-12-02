АФМ накрыло майнинговую ферму в Темиртау

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Проводится досудебное расследование

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Факт организации незаконной майнинговой фермы в городе Темиртау установлен АФМ при координации прокуратуры Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана 

Установлено, что подозреваемый на территории производственной базы в Темиртау в металлических контейнерах установил комплекс вычислительных устройств, специально созданных для майнинга криптовалюты. 

В ходе обысков на объекте были обнаружены и изъяты 156 единиц майнингового оборудования (ASIC) и другие комплектующие устройства. Проводится досудебное расследование. 

По данным агенства, с начала года выявлено 11 фактов организации незаконных майнинговых ферм, общая сумма преступного дохода которых составила почти 440 млн тенге. В ходе расследования было арестовано майнинговое оборудование на сумму 269 млн тенге, а также добыто цифровых активов на сумму 373 млн тенге.

Только по двум уголовным делам, направленным в суд, общий преступный доход составил 216 млн тенге. В рамках этих дел арестовано имущество на сумму 1,1 млрд тенге и цифровые активы на сумму более 30 млн тенге.

«Незаконная деятельность в сфере майнинга криптовалют приводит к возникновению рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны, а также способствует сбоям поставки и дефициту электроэнергии для потребителей и предпринимателей. Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что указанный вид деятельности разрешен только при наличии соответствующей лицензии», – предупредили в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что Нацбанк собирается легализовать крипторынок. 

#АФМ #майнинг #крипторынок

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