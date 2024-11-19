Нацбанк собирается легализовать крипторынок

Нацбанк провел исследование, чтобы разобраться, как безопасно интегрировать криптовалюту в экономику Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам исследования по регулированию крипторынка на основе международного опыта, главный банк страны разработал основные рекомендации, передает корреспондент Kazpravda.kz

Финрегулятор заключил, что мировой опыт демонстрирует неэффективность запретов на криптоактивы.

«Запреты не препятствуют доступу людей к криптовалютам и технологиям блокчейна, так как глобализация и международные платформы открывают возможности для их использования даже в условиях жестких ограничений. Это подтверждает необходимость развития собственной криптоэкосистемы», – говорится в исследовании.

Финансисты сошлись на том, что наиболее эффективный путь – это сбалансированное регулирование.

«Развитые страны осознают важность внедрения регулирования, которое не только снижает риски, но и позволяет развивать инновационные технологии. Такой подход позволяет избежать нелегального оборота криптоактивов и минимизировать риски для финансовой системы. Важным в данном вопросе также является повышение финансовой грамотности населения для осознанного использования новых инструментов и извлечения от этого выгоды», – отметили исследователи.

Предполагается, что регулирование может нивелировать риски, присущие криптоактивам. В то же время правильное регулирование вносит вклад в экономический рост, способствуя увеличению налоговых поступлений и делает доходы участников рынка более прозрачными.

Таким образом, Нацбанк рекомендовал внедрить принципы «умного регулирования», акцентировать внимание на повышение финансовой грамотности населения; выработать четкие и понятные механизмы и требования по AML и KYC; обеспечить правовую защиту для участников рынка, особенно для инвесторов и потребителей, с целью минимизации финансовых рисков; законодательно утвердить токенизацию реальных активов и цифровые финансовые активы, что создаст новые возможности для экономического роста и привлечения инвестиций.

Ранее глава Нацбанка высказался о крипте.