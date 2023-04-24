"Серых" импортеров российского зерна изобличили в Костанайской области

Группу лиц, занимавшуюся «серым» импортом зерна из России, выявили в городе Костанае, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Скриншот с видео АФМ

Всего эти лица за 2021-2022 годы вывезли в Узбекистан автотранспортом 4,8 тысячи тонн российского зерна более чем на 500 млн тенге.

При этом при экспорте зерна, чтобы уклониться от уплаты международного транзитного тарифа, отражалось, что оно казахстанского производства, для чего использовались фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств. Как уточняется, такая схема позволила недоплатить почти 88 млн тенге по транзитному тарифу.

Досудебное расследование продолжается.



