АФМ проведет мониторинг расходов на гидросооружения в стране

Общество, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений, проверят в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: АФМ

Такое поручение дал председатель АФМ Дмитрий Малахов. Он отметил необходимость обеспечения качественного расследования и оценки тому, куда ушли выделенные деньги.

«Руководителям территориальных департаментов агентства необходимо без вмешательства в деятельность госорганов и хозсубъектов изучить рациональное использование денег для строительства дамб, объектов водоотведения, а также углубления русел рек», - поручил Д.Малахов.

По поручению главы государства правительством, квазигоскомпаниями, предпринимателями, общественными фондами уже выделено свыше 140 млрд тенге.

«Глава АФМ поручил обеспечить целевое использование денег, выделенных для устранения последствий, чтобы они реально дошли до всех пострадавших граждан. Так, органами по финансовому мониторингу в городе Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в области Улытау возбуждено четыре дела по признакам хищения. 5 лиц признаны подозреваемыми. Общая сумма ущерба превысила 1 млрд тенге», - сообщило ведомство.

Кроме того, превентивная работа должна быть направлена на противодействие активизации мошенников, объявляющих сборы денег якобы на помощь пострадавшим.

Особое внимание поручено уделить недопущению роста цен. Для этого будет продолжена работа по мониторингу стоимости продуктов питания, питьевой воды, лекарственных средств и других предметов первой необходимости.

В агентстве также не исключают риски спекуляции с ценами на строительные материалы. Борьба с выявленными фактами будет проводиться с использованием аналитических инструментов. 

В завершение поручено активизировать работу с местными исполнительными органами по недопущению необоснованного завышения цен и разработать предложения по исключению возможных манипуляций.

«АФМ в очередной напоминает о возможности информирования о фактах злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений через телеграм бот «АФМ Insider».  Анонимность гарантируется», - говорится в сообщении.

#АФМ #паводки #мониторинг #хищения #гидросооружения

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