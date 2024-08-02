АФМ вернуло из-за-рубежа похищенные у казахстанцев деньги

Криминал , Мошенничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Агентство по финансовому мониторингу первым на пространстве СНГ вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мировой практике схожих результатов добились единичные страны. Так, агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. 

В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено почти 2,5 тыс. вкладчиков. 

Столичный организатор уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

«В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделение агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы.

Похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам», - говорится в сообщении.

АФМ планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам. Агентство призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль.
 
Компанию можно проверить на противоправность посредством телеграм бота АФМ «Baiqa, piramida!». Также на сайте агентства публикуется перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности.

 

#АФМ #деньги #финпирамида

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