АФМ вернуло из-за-рубежа похищенные у казахстанцев деньги

Агентство по финансовому мониторингу первым на пространстве СНГ вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мировой практике схожих результатов добились единичные страны. Так, агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте.



В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено почти 2,5 тыс. вкладчиков.



Столичный организатор уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделение агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы.



Похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам», - говорится в сообщении.

АФМ планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам. Агентство призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль.



Компанию можно проверить на противоправность посредством телеграм бота АФМ «Baiqa, piramida!». Также на сайте агентства публикуется перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности.



