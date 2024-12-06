АФМ запускает эстафету «Тәртіпті өзіңнен баста»

Закон и Порядок
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АФМ совместно с ЕНУ им. Л. Гумилева дал старт эстафете «Тәртіпті өзіңнен баста!», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: АФМ

В ходе мероприятия со студентами были обсуждены актуальные вопросы противодействия финансовым пирамидам, дропам и лудомании.

Мероприятие стало значимым шагом в реализации ключевых инициатив, направленных на формирование общества без долгов, законности и правопорядка, а также повышение финансовой грамотности молодежи.

Сотрудники АФМ поделились реальными кейсами по каждой из обсуждаемых тем, рисками, с которыми сталкиваются граждане, и рассказали о том, как обезопасить себя от действий мошенников.

Ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков подчеркнул важность таких встреч, отметив, что университет готов активно содействовать в подготовке высококвалифицированных специалистов, в совершенствовании законодательных норм в сфере обеспечения экономической и финансовой безопасности.

На мероприятии, которое собрало около 1 000 студентов, участники активно задавали вопросы и обсуждали важнейшие аспекты финансовой безопасности, укрепляя свои знания о способах защиты от мошенничества и финансовых рисков.

Агентство по финансовому мониторингу передает эстафету «Тәртіпті өзіңнен баста!» в ДЭР по городу Астана, продолжая свою работу по обучению и просвещению молодежи в целях формирования культуры закона и порядочности.

Отметим, что широкомасштабное мероприятие охватит все регионы страны.

#АФМ #акция #лудомания

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