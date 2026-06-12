Слушайте и говорите!

Недавно я задумалась о том, почему знаю английский язык лучше, чем казахский. Оба начала изучать еще в школе, позже добирала знания на платных и бесплатных курсах казахского. Но уровень мой не продвинулся, а словарного запаса недостаточно, чтобы понимать беглую речь. Значит ли это, что английский язык преподавали лучше, или мне не хватает мотивации?

Этот вопрос я адресовала преподавателю английского языка, PhD по специальности «педагогика и психология» Медету Джандильдинову. Выпускник факультета иностранных языков Жезказганского университета им. О. А. Байконурова по окончании магистратуры в родном вузе продолжил обучение и получил степень PhD в Казахском нацио­нальном педагогическом университете им. Абая (Алматы).

– Во время и после учебы я уже преподавал в ряде университетов Алматы, – рассказал он о себе. – Был заведую­щим кафедрой иностранных языков в Almaty Management University, позже работал ассоциированным профессором в Suleyman Demirel University. В других вузах преподавал психологию и английский язык. В родную область Улытау вернулся по семейным обстоятельствам, сейчас преподаю английский в специализированной школе «Өркен» им. Абая в Жезказгане.

Лучший учитель области Улытау 2024 года Медет Джандильдинов победил и в республиканском конкурсе «Лучший педагог-2025». Естественно, такая сложная тема, как изучение языков, ему близка.

Впрочем, деятельность Медета Курмангазиевича не ограничивается только работой в школе. Он преподает английский в центре педагогической трансформации Ustaz Ulytau, ведет большой государственный проект в Национальном центре государственной научно-технической информации, занимается экспертизой научных проектов республики, в том числе в Национальном центре развития высшего образования. Кроме того, он пишет учебники по английскому языку, вошел в команду разработчиков Единого национального тестирования по английскому.

– Если говорить о преподавании и изучении языков, думаю, подходы и методы должны быть одинаковыми. Главное – понять, с чего начать, – отметил мой собеседник.

Согласно теории известного лингвиста Стивена Крашена (США), в методике изучения языка есть четыре основных навыка – говорение, слушание (аудирование), письмо и чтение. Они составляют основу любого языкового процесса, и слушание – самый важный из них. Ребенок с рождения не обучен писать и читать, он слушает маму и папу, начинает им подражать. Самое интересное, в Казахстане учебные заведения уделяют слушанию мало внимания.

– Если очень хочется выучить язык, нужно начинать с материалов, которые нравятся: статьи, книги, фильмы, музыка, – поясняет Медет Курмангазиевич. – Лучше использовать детские книги или контент в Интернете с картинками. Думать: «А как бы малыши учили?»

– В школах и вузах языки преподают, как и другие предметы – физику, математику, биологию. Методика схожа. Правильно ли это? – задается вопросом преподаватель. – Математика – это знания, а язык – это в первую очередь навык, такой как рисование, физкультура, труд. А значит, и подход должен быть другим. Недостаточно дать перевести текст и выучить десяток слов – завтра их можно и позабыть, поэтому нужна практика, ролевые игры. Учитель должен вселить в ученика уверенность в себе через похвалу, многократно повторить с ним урок. Сделать так, чтобы он сам захотел выйти в магазин или к соседям, чтобы обсудить погоду, природу, цены или еще что-то.

Другой вопрос в том, что у учителей просто не хватает времени на дополнительные игры или творческие задумки. Школа дает знания по рекомендованным учебникам.

– Допустим, английский сегодня преподают согласно зарубежным методикам. Нужно понимать, что они ориентированы на людей, для которых английский – второй язык, как для меня русский, – объясняет Медет Курмангазиевич. – Это ведь совсем другой подход, где предполагается, что дети его знают и оттачивают свои навыки. А нам нужен английский язык как иностранный. Когда речь идет об обучении казахскому языку, желательно тоже обучать ему как иностранному, с нуля, особенно старшее поколение. И прежде чем формировать группу или класс, сначала провести тестирование, чтобы понять уровень знаний.

Дифференцированный подход необходим не только на курсах, но и в школах, вузах. Ученики приходят с разной базой, порой на совершенно низком уровне. Если обучать одинаково, то даже самое высокое мастерство учителя не поможет, считает преподаватель. Он также объяс­нил, почему языковые курсы могут не дать желаемого результата.

– Вы приходите на курсы казахского, в любом случае учитель где-то объяснит тему на русском, – пояснил Медет Курмангазиевич. – Приходя домой, кто из учащихся сразу включает ТВ или Интернет, чтобы закрепить материал, или идет искать общения? Немногие. А это уже говорит о мотивации учащегося. К тому же в казахстанском сегменте Интернета до 80% контента предлагается на русском языке. А где же среда? Без практики язык, пройденный материал, выученные слова быстро забываются, а их нужно постоянно слушать, запоминать, использовать. Возможно, поэтому многие говорят, что обучение бесполезно. Думаю, когда казахский язык будет звучать повсеместно, результаты будут лучше.

Уроки должны быть интересными, подчеркивает доктор наук. Когда-то английский учить было интереснее, потому что были темы страноведческого характера. Интерес – это тоже мотивация.

В одном из вузов, где работал Медет Курмангазиевич, за знание казахского и английского языков полагалась прибавка к зарплате в 10% за каждый – серьезный стимул для изучения.

– Я считаю, что формат обучения должен быть игровым, и часто применяю его на практике, – рассказал он о своей работе в школе и Ustaz Ulytau. – Подача материала должна быть разнообразной, конечно же, с использованием различных платформ в Интернете, при этом слушание на уроках обязательно.

В свое время Медет Джандильдинов стажировался в Великобритании и США. Его преподаватели, даже если была ошибка, в первую очередь хвалили усердие. «Ты молодец, так хорошо говоришь, все правильно. Давай закрепим материал еще!» Этот подход тоже очень вдохновляет. Медет Курмангазиевич так же поддерживает уже своих учеников, и они усердно занимаются дома, учат слова, тренируют произношение.

– Стараюсь привнести новое в каждый свой урок, – отмечает преподаватель. – Сейчас у детей развито клиповое мышление, поэтому задания даю фрагментарно, на 3–4 минуты чтения или говорения. Интересуюсь новыми методами обучения, разрабатываю собственные программы. К примеру, есть свой ИИ-тьютор английского языка на платформе Character.ai. Он успешно работает уже два года, аудитория растет. Среди тех, кто его использует, есть и учащиеся из Китая. С ним можно говорить, как по телефону, писать ему смс и получать ответы, можно проверить сочинение на ошибки. Некоторые задания ученики выполняют в ИИ-тьюторе, оценку дает искусственный интеллект, им это тоже интересно.

Такой формат дает свои результаты – среди учеников Медета Джандильдинова немало победителей городских, областных и республиканских конкурсов. А многие учащиеся Ustaz Ulytau вышли на уровень оценки знаний С, то есть свободное владение.

Но опять же нужна постоянная прак­тика. По словам Медета Курмангазие­вича, когда-то он прекрасно говорил по-немецки – его второй иностранный язык. За последние 17 лет возможности пообщаться не было, так что сейчас многое подзабылось.

Многие говорят о том, что достаточно выучить тысячу слов, чтобы понимать до 70% услышанного. Медет Джандильдинов считает, что все не так просто.

– Думаю, это неверное утверждение, хотя и очень популярное, – отметил он. – Я могу назвать тысячу слов, которые звучат и имеют одинаковое значение во всех языках мира – компьютер, Интернет, или слова из молодежного сленга, такие как кринж, например. Слова нельзя учить раздельно, их нужно всегда учить в контексте ситуации, в предложении, в стихотворении. Сегодня вы выучите десять слов, завтра еще десять. Ели не применять их – это пустая трата времени, сил, энергии. Меня часто спрашивают, как учить слова. Я предлагаю взять абзац из текста на 5–6 предложений, читать его ежедневно, проанализировать каждое слово в этом абзаце. Понять, как эти слова друг с другом связаны, какие могут быть значения. За каждым – своя этимология, история. Всего 15 минут в день, но за год словарный запас и возможность его применения значительно увеличатся. Главное – быть дисциплинированным.