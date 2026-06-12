Слушайте и говорите!

Что общего в преподавании языков?
Недавно я задумалась о том, почему знаю английский язык лучше, чем казахский. Оба начала изучать еще в школе, позже добирала знания на платных и бесплатных курсах казахского. Но уровень мой не продвинулся, а словарного запаса недостаточно, чтобы понимать беглую речь. Значит ли это, что английский язык преподавали лучше, или мне не хватает мотивации?
Этот вопрос я адресовала преподавателю английского языка, PhD по специальности «педагогика и психология» Медету Джандильдинову. Выпускник факультета иностранных языков Жезказганского университета им. О. А. Байконурова по окончании магистратуры в родном вузе продолжил обучение и получил степень PhD в Казахском национальном педагогическом университете им. Абая (Алматы).
– Во время и после учебы я уже преподавал в ряде университетов Алматы, – рассказал он о себе. – Был заведующим кафедрой иностранных языков в Almaty Management University, позже работал ассоциированным профессором в Suleyman Demirel University. В других вузах преподавал психологию и английский язык. В родную область Улытау вернулся по семейным обстоятельствам, сейчас преподаю английский в специализированной школе «Өркен» им. Абая в Жезказгане.
Лучший учитель области Улытау 2024 года Медет Джандильдинов победил и в республиканском конкурсе «Лучший педагог-2025». Естественно, такая сложная тема, как изучение языков, ему близка.
Впрочем, деятельность Медета Курмангазиевича не ограничивается только работой в школе. Он преподает английский в центре педагогической трансформации Ustaz Ulytau, ведет большой государственный проект в Национальном центре государственной научно-технической информации, занимается экспертизой научных проектов республики, в том числе в Национальном центре развития высшего образования. Кроме того, он пишет учебники по английскому языку, вошел в команду разработчиков Единого национального тестирования по английскому.
– Если говорить о преподавании и изучении языков, думаю, подходы и методы должны быть одинаковыми. Главное – понять, с чего начать, – отметил мой собеседник.
Согласно теории известного лингвиста Стивена Крашена (США), в методике изучения языка есть четыре основных навыка – говорение, слушание (аудирование), письмо и чтение. Они составляют основу любого языкового процесса, и слушание – самый важный из них. Ребенок с рождения не обучен писать и читать, он слушает маму и папу, начинает им подражать. Самое интересное, в Казахстане учебные заведения уделяют слушанию мало внимания.
– Если очень хочется выучить язык, нужно начинать с материалов, которые нравятся: статьи, книги, фильмы, музыка, – поясняет Медет Курмангазиевич. – Лучше использовать детские книги или контент в Интернете с картинками. Думать: «А как бы малыши учили?»
– В школах и вузах языки преподают, как и другие предметы – физику, математику, биологию. Методика схожа. Правильно ли это? – задается вопросом преподаватель. – Математика – это знания, а язык – это в первую очередь навык, такой как рисование, физкультура, труд. А значит, и подход должен быть другим. Недостаточно дать перевести текст и выучить десяток слов – завтра их можно и позабыть, поэтому нужна практика, ролевые игры. Учитель должен вселить в ученика уверенность в себе через похвалу, многократно повторить с ним урок. Сделать так, чтобы он сам захотел выйти в магазин или к соседям, чтобы обсудить погоду, природу, цены или еще что-то.
Другой вопрос в том, что у учителей просто не хватает времени на дополнительные игры или творческие задумки. Школа дает знания по рекомендованным учебникам.
– Допустим, английский сегодня преподают согласно зарубежным методикам. Нужно понимать, что они ориентированы на людей, для которых английский – второй язык, как для меня русский, – объясняет Медет Курмангазиевич. – Это ведь совсем другой подход, где предполагается, что дети его знают и оттачивают свои навыки. А нам нужен английский язык как иностранный. Когда речь идет об обучении казахскому языку, желательно тоже обучать ему как иностранному, с нуля, особенно старшее поколение. И прежде чем формировать группу или класс, сначала провести тестирование, чтобы понять уровень знаний.
Дифференцированный подход необходим не только на курсах, но и в школах, вузах. Ученики приходят с разной базой, порой на совершенно низком уровне. Если обучать одинаково, то даже самое высокое мастерство учителя не поможет, считает преподаватель. Он также объяснил, почему языковые курсы могут не дать желаемого результата.
– Вы приходите на курсы казахского, в любом случае учитель где-то объяснит тему на русском, – пояснил Медет Курмангазиевич. – Приходя домой, кто из учащихся сразу включает ТВ или Интернет, чтобы закрепить материал, или идет искать общения? Немногие. А это уже говорит о мотивации учащегося. К тому же в казахстанском сегменте Интернета до 80% контента предлагается на русском языке. А где же среда? Без практики язык, пройденный материал, выученные слова быстро забываются, а их нужно постоянно слушать, запоминать, использовать. Возможно, поэтому многие говорят, что обучение бесполезно. Думаю, когда казахский язык будет звучать повсеместно, результаты будут лучше.
Уроки должны быть интересными, подчеркивает доктор наук. Когда-то английский учить было интереснее, потому что были темы страноведческого характера. Интерес – это тоже мотивация.
В одном из вузов, где работал Медет Курмангазиевич, за знание казахского и английского языков полагалась прибавка к зарплате в 10% за каждый – серьезный стимул для изучения.
– Я считаю, что формат обучения должен быть игровым, и часто применяю его на практике, – рассказал он о своей работе в школе и Ustaz Ulytau. – Подача материала должна быть разнообразной, конечно же, с использованием различных платформ в Интернете, при этом слушание на уроках обязательно.
В свое время Медет Джандильдинов стажировался в Великобритании и США. Его преподаватели, даже если была ошибка, в первую очередь хвалили усердие. «Ты молодец, так хорошо говоришь, все правильно. Давай закрепим материал еще!» Этот подход тоже очень вдохновляет. Медет Курмангазиевич так же поддерживает уже своих учеников, и они усердно занимаются дома, учат слова, тренируют произношение.
– Стараюсь привнести новое в каждый свой урок, – отмечает преподаватель. – Сейчас у детей развито клиповое мышление, поэтому задания даю фрагментарно, на 3–4 минуты чтения или говорения. Интересуюсь новыми методами обучения, разрабатываю собственные программы. К примеру, есть свой ИИ-тьютор английского языка на платформе Character.ai. Он успешно работает уже два года, аудитория растет. Среди тех, кто его использует, есть и учащиеся из Китая. С ним можно говорить, как по телефону, писать ему смс и получать ответы, можно проверить сочинение на ошибки. Некоторые задания ученики выполняют в ИИ-тьюторе, оценку дает искусственный интеллект, им это тоже интересно.
Такой формат дает свои результаты – среди учеников Медета Джандильдинова немало победителей городских, областных и республиканских конкурсов. А многие учащиеся Ustaz Ulytau вышли на уровень оценки знаний С, то есть свободное владение.
Но опять же нужна постоянная практика. По словам Медета Курмангазиевича, когда-то он прекрасно говорил по-немецки – его второй иностранный язык. За последние 17 лет возможности пообщаться не было, так что сейчас многое подзабылось.
Многие говорят о том, что достаточно выучить тысячу слов, чтобы понимать до 70% услышанного. Медет Джандильдинов считает, что все не так просто.
– Думаю, это неверное утверждение, хотя и очень популярное, – отметил он. – Я могу назвать тысячу слов, которые звучат и имеют одинаковое значение во всех языках мира – компьютер, Интернет, или слова из молодежного сленга, такие как кринж, например. Слова нельзя учить раздельно, их нужно всегда учить в контексте ситуации, в предложении, в стихотворении. Сегодня вы выучите десять слов, завтра еще десять. Ели не применять их – это пустая трата времени, сил, энергии. Меня часто спрашивают, как учить слова. Я предлагаю взять абзац из текста на 5–6 предложений, читать его ежедневно, проанализировать каждое слово в этом абзаце. Понять, как эти слова друг с другом связаны, какие могут быть значения. За каждым – своя этимология, история. Всего 15 минут в день, но за год словарный запас и возможность его применения значительно увеличатся. Главное – быть дисциплинированным.