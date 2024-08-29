Аграрии Акмолинской области приступили к уборке урожая

В регионе, производящем четверть выращиваемой в Казахстане пшеницы, планируют собрать рекордный урожай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным местных властей, только за первый день уборочной страды собрана пшеница на 41 тысяче гектаров полей.

По предварительным данным сельхозтоваропроизводителей, валовый сбор зерна составит 5,2 млн тонн при средней урожайности 11,2 ц/га. В некоторых хозяйствах, например, в ТОО «Шуйское» Атбасарского района этот показатель составляет 25 центнеров с гектара.

Всего в области предстоит провести уборку на площади 5,4 млн га, из которых зерновых составляет 4,7 млн га.

Примут урожай 65 лицензированных хлебоприемных предприятий с общей вместимостью более 4 млн тонн и зернохранилища на 2,8 млн тонн.

На проведение уборочных работ выделено 83 тыс. тонн гарантированного объема дизельного топлива. Большая работа проведена и по подготовке сельскохозяйственной техники. Для проведения сельскохозяйственных работ аграриями обновлен машинно-тракторный парк, с начала года приобретено 873 единицы сельхозтехники на сумму 31 млрд тенге. В уборке урожая задействовано порядка 9 тыс. единиц зерноуборочной техники, более половина которых современные высокопроизводительные комбайны.