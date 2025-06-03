Общая площадь посева составила 5,5 млн гектаров, что на 63 тыс. га больше, чем годом раньше

Фото пресс-службы облакимата

Регион в этом году одним из первых закончил весенние полевые работы в полном объеме. В прошлом году на этот период было завершено лишь около 60% посевных работ. В нынешнем же аграрии справились с задачей за 19 дней, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

По информации областного управления сельского хозяйства, на полях было задействовано 37 тыс. единиц техники, включая современные посевные комплексы. В области создан региональный аграрный совет, где в круглосуточном режиме консультировали аграриев.

Аким области Марат Ахметжанов поблагодарил сельхозпроизводителей за ударную работу на выездной встрече, прошедшей в Зерендинском районе.

- В этом году мы обеспечили аграриев ранним финансированием, удешевленным топливом, другими необходимыми ресурсами. Это дало положительный результат: сев прошел без сбоев, - подчеркнул глава региона.

Ключевую роль сыграла государственная поддержка: 778 хозяйств получили кредиты на сумму свыше 100 млрд тенге, более 76 тыс. тонн дизельного топлива по льготной цене.

В числе хозяйств, первыми завершивших сев — ТОО: «Агрофирма Родина», «Актык», «Заречное», «Новоприречное», «Белгородское», «Хлебороб», «Жер-1» и другие.

Следующий этап — подготовка к уборке урожая. Аграриям предстоит провести защитные мероприятия, привести технику в порядок и обеспечить готовность элеваторов.