Аграрным опытом поделятся Нидерланды

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Бек Нигметов

Состоялось второе заседание Казахстанско-нидерландской рабочей группы по вопросам сельского хозяйства

фото МСХ РК

В состав казахстанской делегации, прибывшей в столицу Нидерландов для участия в важном отраслевом мероприя­тии, вошли представители Министерства сельского хозяйства, Национального аграрного научно-образовательного центра ­(НАНОЦ), Казахского национального аграрного исследовательского университета (КазНАИУ), руководители перерабатывающих производств.

В своем выступлении на заседании вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов подчеркнул важность углубления взаимного партнерства двух стран в аграрном секторе. Актуальность этой задачи, по его словам, возрас­тает в свете глобальных вызовов и, с другой стороны, в связи с появлением новых возможностей в области устойчивого производства продуктов питания, адаптации к климатическим изменениям и «зеленого» образования.

Аналогичную позицию с голландской стороны выразил генеральный секретарь Минис­терства сельского хозяйства Нидерландов Ян-Кис Худ.

В рамках заседания рабочей группы были рассмотрены вопросы, связанные с развитием семеноводства Казахстана, улучшением качества образования в аграрных вузах нашей республики, ветеринарной сертификацией и здоровьем сельскохозяйственных животных.

Казахстанская делегация посетила ведущие аграрные учреж­дения и отраслевые компании Нидерландов. В ходе встреч с их представителями состоялось обсуж­дение путей дальнейшего взаи­модействия, достигнуты важные соглашения. В том числе это касается разработки Дорожной карты развития семеноводческой отрасли Казахстана, создания совместной рабочей группы по развитию «зеленого» образования и устойчивых практик в сфере защиты экологии. Также стороны договорились об укреплении взаимодействия в сфере ветеринарии, обновлении нормативных данных о ввозе продукции животного происхождения и содействии в экспорте другой казахстанской продукции в Нидерланды.

В рамках официального визита казахстанской делегации в Нидерланды состоялась встреча вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова и генерального директора компании REKA B.V. Эрика Эгбертса. Участниками встречи достигнуто соглашение о производстве в Казахстане нидерландской компанией биогумуса и средств защиты растений.

Еще одной темой переговоров на площадке нидерландской компании стал вопрос ее сотрудни­чества с НАНОЦ. Голландская сторона выразила заинтересованность в повышения квалификации казахстанских специалистов на своей научно-производственной базе, что будет способствовать передаче им передового опыта и знаний. Кроме того, намечено совместное с казахстанскими учеными проведение научных исследований. Стороны обсудили перспективы создания совместного предприятия, в которое войдут две нидерландские компании – REKA B.V. и Hanseplant (специализируется на поставке удобрений) – и предприя­тия казахстанского агробизнеса.

#сельское хозяйство #аграрии #опыт #Нидерланды

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