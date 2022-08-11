Ахмет Байтурсынов и Михаил Бахтин: созвучие теорий двух выдающихся ученых

Созвучие теорий

Сегодня мы с полным правом можем говорить о параллельном концептуальном исследовании двух выдающихся ученых своего времени – казахского и русского.

Полифония слова

Научные исследования Ахмета Байтурсынова (1872–1937) «Киргизские приметы и пословицы» (1895), «Қазақтың бас ақыны» – «Главный поэт казахов» (1913) и «Әдебиет танытқыш» – «Теория литературы» (1926) являются фундаментом современного казахского литературоведения. Как и все другие его труды, они были под запретом вплоть до 1988 года – до политической реабилитации ученого.

О нем, как о выдающемся ученом современности, писали академики А. Самойлович (1919), Е. Поливанов (1924), А. Кононов (1924), Н. Яковлев (1928), последователями ученого стали М. Дулатов, С. Сейфуллин, Х. Досмухамедов, Ж. Аймауытов, М. Жумабаев, Т. Шонанов, М. Ауэзов, Е. Омаров, А. Маргулан, Б. Кенжебаев, К. Жумалиев, А. Коныратбаев, Е. Исмаилов.

Между тем оказалось, что мы пользовались его литературоведческими и лингвистичекскими терминами, не называя автора. Об этом в 1988 году писали академики Р. Сыздыкова, Ш. Сатпаева, Т. Какишев, З. Кабдолов, З. Ахметов, Р. Нургали, С. Кирабаев. Необходимо отметить, что в 1977 году на сессии Общего собрания Академии наук КазССР молодая ученая-лингвист Рабига Сыздыкова не побоялась выступить с докладом о Байтурсынове как основоположнике казахской лингвистики и литературоведения.

Ахмет Байтурсынов писал, что литература возникла для удовлетворения духовных потребностей человека – «адамның жан қоштау керегінен шыққан cөз», истинно художественное слово адресовано душе человека: он считал, что духовные потребности изначально превалируют над физическими. Ученый отмечал, что по-европейски это «литература», по-арабски – «әдебиет», а по-казахски – «асыл сөз».

«Асыл сөз» отличается от других форм искусства: «Алдыңғы өнердің бәрінің де қызметін шама қадарынша сөз өнері атқара алады. Қандай сәулетті сарайлар болсын, қандай сымбатты я кескінді сүгіреттер болсын, қандай әдемі ән-күй болсын, сөзбен сөйлеп, сүгіреттеп көрсетуге, танытуға болады. Бұл өзге өнердің қолынан келмейді» – «Только художественное слово может словесно воспроизвести и представить любое достижение всех предыдущих пяти форм искусства, будь то шедевры зодчества, неповторимая живопись или гармония и уникальность музыкального искусства». Ученый считал, что этим преимуществом обладает только словесное искусство – асыл сөз – сокровенное слово…

Михаил Бахтин (1895–1975) – философ, литературовед, теоретик европейской культуры и искусства. Исследователь языка, эпических форм повествования, создатель новой теории европейского романа, в том числе концепции полифонизма (многоголосия) в литературном произведении. Исследуя художественные принципы романа Франсуа Рабле, Бахтин развил теорию универсальной народной смеховой культуры. Его концепция, выраженная в таких постмодернистских понятиях, как диалогизм и полифонизм слова, хронотоп, духовный верх и телесный низ, карнавализация и теория речевых жанров, и ныне остаются актуальным дискурсом современной теории литературы. Не случайно постмодернисты Ю. Кристева и Ц. Тодоров считают себя последователями Бахтина.

В декабре 1928 года Бахтин вмес­те с рядом других ленинградских ученых был арестован, приговор – пять лет Соловецкого лагеря. Но благодаря хлопотам жены и друзей приговор был заменен на пять лет ссылки в Кустанай.

После ее окончания, в 1936 году, окончательно больной, он работал учителем в школе, занимался наукой, в 1964-м в Москве в Институте мировой литературы защитил кандидатскую диссертацию, преподавал в Мордовском государственном университете. Позднее основные работы Бахтина были переведены и получили большую известность в Европе, а первое его собрание сочинений вышло в Японии.

В июне 1963 года была издана первая монография Бахтина «Проблемы творчества Достоев­ского». «Вопросы литературы и эстетики» и «Эстетика словесного творчества», содержащие заметки 50–70-х годов, опубликованы в 1979-м посмертно усилиями его учеников С. Бочарова и В. Кожинова. Общность теоретических мыслей А. Байтурсынова и М. Бахтина прослежена нами в этих трудах ученого.

В русле ведущих научных теорий

Уже в первой научной статье «Киргизские приметы и пословицы» (1895) А. Байтурсынов, исследуя генезис этих жанров, обозначил теоретический анализ как основной вид научного исследования.

В исследовании «Қазақтың бас ақыны» («Главный поэт казахов»), опубликованном в газете «Қазақ» в 1913 году, А. Байтурсынов не просто излагает биографию Абая, а впервые анализирует его художественный мир в контексте теоретической поэтики. Впервые выявлены эстетические и духовные истоки творчества поэта, утвердившего в своем дискурсе основные духовные ценности народа, то, что мы сегодня именуем национальным кодом.

В работе «Әдебиет танытқыш» казахская литература впервые представлена в теоретическом и историческом аспекте. Начиная с устного народного творчества, поэзии жырау и акынов, исторических песен-жыров, а также «забытых» имен запрещенных в советское время поэтов и писателей, Байтурсынов выявил внешние и внутренние закономерности развития казахского словесного искусства на уровне исторической поэтики. В основе его научной концепции – социальная природа художественного слова и жанрово-стилевые формы его реализации в художественном тексте.

М. Бахтин в «Эстетике словес­ного творчества» (1975) пишет о разных стилевых уровнях текста в жизни и в литературном слове. А. Байтурсынов определил, что прозаическое слово надо отличать по роду его социальной и идеологической природы. Он вводит понятие речевого жанра задолго до Бахтина, который об этом написал только в 1960-е годы.

Казахский литературовед определил три формы речевого жанра, используемые в казахском языке, – сөйлеу түрлері: 1) әуезе, 2) әліптеме, 3) байымдама (подобные формы нарративности Бахтин позже обозначил также как речевые жанры).

Әуезе – развернутый рассказ-повествование о событии, как оно было на самом деле. Жанры әуезе: летопись, слово о современности, автобиография, характеристика, история, историческое повествование. Әліптеме – это повествование-описание, рассказ, подробно изображающий часто меняющийся внутренний мир персонажей. Жанр әліптеме: характеристика какого-либо предмета, его художественное, подробное описание во времени, к примеру, процесса путешествия. Речевой жанр байымдама, зейіндеме характеризуется авторским дискурсом, поэтому содержит как изложение, так и развернутое повествование, включающее аргументы и систему психологических обоснований. Жанры байымдама: научный дис­курс, критика, ораторское слово, публицистика. Все эти речевые жанры были определены ученым впервые.

Ахмет Байтурсынов таким образом ввел в научный оборот систему литературоведческих терминов на казахском языке, которыми мы пользуемся до сир пор: дискурс поэтического и прозаического слова, язык художественного текста, анализ, художественный мир, сюжет, содержание и форма, эстетика, этика, контент, внутренний монолог, содержательная форма и другие. То есть все ключевые теоретические понятия современной науки о литературе сто лет назад функционировали в трудах Байтурсынова на казахском языке.

В «Әдебиет танытқыш» зафиксирован процесс становления словес­ной культуры народа и отмечена его незавершенность во времени. Такой – не обрубленный соцреализмом – взгляд на историю литературы есть в системе изысканий Александра Веселовского и Александра Потебни. Неудивительно поэтому и созвучие с научной концепцией Михаила Бахтина.

Ахмет Байтурсынов писал теорию литературы на рубеже ХIХ и первой трети ХХ века, когда в русском литературоведении главенствовали историко-социальные аспекты изучения художественного наследия. Фундаментальными теоретическими системами ХХ века признаны «Историческая поэтика» А. Веселовского и «Теория образа» А. Потебни, ставшие ориентиром, точкой отсчета для всех последующих теоретических направлений, в частности, трудов Ю. Тынянова, М. Бахтина, В. Шкловского, В. Жирмунского, В. Виноградова, Г. Винокура и Б. Эйхенбаума.

«Теория литературы» Ахмета Байтурсынова, исследующая социальную жизнь и идеологическую суть художественного слова, находится в русле этих фундаментальных теоретических концепций.

Фольклор и литература

Байтурсынов, как и Бахтин, писал, что истоки всех национальных литератур уходят в устную словесность. Для понимания специфических свойств жанровой системы казахской прозы важно понять диалог между системами – фольклором и литературой. К фольклору восходят жанровые и сюжетные особенности прозаических жанров, что свидетельствует о непрерывности устно-поэтичес­кой традиции и процессе поис­ка человечеством народного идеала. Такую точку зрения на исследование национальной литературы в русском литературоведении доказательно применил в своих исследованиях Михаил Бахтин.

И вот в 1989-м нам стало известно, что в казахском литературоведении аналогичная позиция была реализована Ахметом Байтурсыновым сто лет назад. Увы, соцреалистическое казахское литературоведение, ограниченное только классово-партийными требования­ми, развивалось без учета этой фундаментальной теории.

Главным отличием научной концепции ученого является то, что он, как и Бахтин, рассматривает литературу как «сөз өнері», не отграничивая единое словесное творчество. Все предшествовавшее развитие словесного искусства подготавливало казахскую письменную литературу – жанр романа.

В центре внимания казахского и русского теоретиков находится проблема жанра. «В жанрах (литературных и речевых) на протяжении веков их жизни накапливаются формы видения и осмысления определенных сторон мира. Для писателя-ремесленника жанр служит внешним шаблоном, большой же художник пробуж­дает заложенные в нем смысловые возможности», – писал Бахтин в конце 50-х годов, но опубликовано это было в 1975-м.

Байтурсынов уже в 1926 году в «Әдебиет танытқыш» предвосхитил введение речевых жанров и их жанрообразующую роль в литературе, дифференцировав их по способам повествования: «айтылу түріне карай: әуезе, толғау, айтыс». Он отмечает их как высказывания, отличающиеся по форме словесного выражения.

Уникальность этого положения в том, что ученый исходил из наличия конкретных речевых жанровых форм казахской словесности. Для него важно не просто четкое соответствие аристотелевской триаде – эпосу, лирике, драме. Исследователь демонстрирует наличие национальных способов разного видения и осмысления реальности в художественных речевых жанрах. Решающим при этом является способ организации самой речи: как поставлены социальные голоса – автора, героя и читателя, в чем их идеологическое (жырау, ақын, жыршы) отличие друг от друга. С этих позиций он углубляется в историю казахской словесности.

В «Эстетике словесного твор­чест­ва» (1975) М. Бахтина также нет привычного соцреализму жесткого разделения на фольклор и литературу. А. Байтурсынов обосновал эту же концепцию, но на примере казахского словесного творчества.

Опережая время

Оба теоретика литературы считали, что в центре литературы, художественного творчества стоит человек. Исходя из этого, М. Бахтин позже убедительно раскрыл диалогическую сущность слова. С этим открытием ученого связана и теория высказывания в речевых жанрах.

А. Байтурсынов в главе «Сөз өнері» отмечает, что словесное искусство направлено на ум, интеллект, на мечты и чаяния, и прежде всего на душевный наст­рой – көңіл – читателя. Автор с самого начала находится в диа­логе как со своим героем, так и со своим слушателем, читателем. При этом ученый отсылает нас как к историческим размышлениям в толғау (слово жырау), так и к диалогичности слов акына в айтысе, где нужна сиюминутная реакция на слово противника. Но при этом ссылка на структуру романов Ж. Аймауытова и М. Дулатова завершает природу социально-идеологической направленности слова.

Для теоретика важны не только хронологические границы казахской литературы, но и место, и жанровая функция – әуезе, толғау и айтыс в тексте и как речевых форм! В этом и заключается уникальность и современность теории А. Байтурсынова.

Таким образом, оба теоретика литературы, выдвинув проблему философии художественного слова, намного опередили свое время. Но теория Бахтина вошла в научный оборот в начале 1970-х годов. А теория Байтурсынова вернулась в научную среду только в 1988-м, после политической реабилитации ученого.

Примечательно, что Михаил Бахтин несколько лет находился в изгнании в Кустанае, на родине Байтурсынова, где и было написано «Слово в романе» – лучшее из того, что есть в активе современной теории литературы по жанровой сущности романа и природе художественного слова. Книга написана на обратной стороне бланков кустанайского отделения заготскота, где работал ученый, сосланный в казахскую степь. В письмах к родным ученый писал о неотапливаемом помещении, где приходилось просто выживать. После возвращения из этой ссылки М. Бахтин заболел, и спустя год ему ампутировали ногу…

А. Байтурсынов, определяя три прозаические жанровые формы: рассказ – ұсақ әңгіме, повесть – ұзақ әңгіме и роман – ұлы әңгіме, исходит от их протяженности во времени и объема охватывае­мых событий. Как видим, уже в названиях этих жанров выражена их хронотопичность. Между тем М. Бахтин только в 1950-е годы выдвинул термин хронотоп, ставший главным при характеристике пространственно-временных различий жанровых форм.

Подчеркнем еще раз: Байтурсынов задолго до Бахтина уже в названии жанра определил их хронотоп: рассказ – неразвернутый әңгіме, повесть – развернутый әңгіме, роман – великий әңгіме. Теоретические постулаты Байтурсынова и Бахтина таким образом предвосхитили современное категориальное рассмотрение литературы в общем контексте национальной и мировой культуры.

«Сөз өнері»

Казахская теория литературы написана А. Байтурсыновым в контексте мирового литературного и культурного пространства, в контексте становления жанров и стилей мировой литературы. В этом и заключается современная научная востребованность исследования. Такие понятия, как синкретизм, нарратология, взаи­мосвязь литератур, общность сюжетов, ученый объясняет тем, что все национальные литературы проходили одни и те же этапы, потому что само человечество «как дети одной матери проходили одни и те же испытания».

Так, по мнению Байтурсынова, Абай ввел в литературу художест­венный анализ: он употреблял слово только после тщательного талғам – анализа. Применительно к творчеству Абая ученый впервые ввел понятие художественный дискурс, который возможен только в контексте национальных духовных ценностей и в хронотопе изображения решающих событий национальной истории.

По концепции М. Бахтина роман – последний жанр письменной литературы, потому что он способен синтезировать, и когда нужно воскрешать необходимые его современности формы повествования национальной литературы. Существует память жанра, и только роман владеет памятью и синтезом всей предшествовавшей повествовательной традиции литературы.

М. Бахтин свою теорию «романизация стиля» обосновал к 1975 году. Оказалось, что А. Байтурсынов писал об этом же, но гораздо раньше, отмечая, что способ повествования в рассказе, повести и романе одинаков – отличие заключается только в хронотопе жанра. Главная проблема в изображении событий реальности во времени, но в контексте большого времени – вечности – мәңгілік: при этом отличие только в «айтылу аудандарында ғана екен». В этом еще одна общность теорий Байтурсынова и Бахтина.

Казахский литературовед отмечает, что роман синтезирует и активизирует жизнеспособность всех форм предшествовавших повествовательных речевых жанров, поэтому роман и называется ұлы әңгіме – великое сказание.

Особо ценно, что в «Әдебиет танытқыш» есть дискурс как литературно-культурный, так и актуальный во все времена общечеловеческий, этический. Словесное искусство – это сокровенное слово, направленное на удовлетворение духовного спроса человеческой души. Слово это ориентировано на ум, интеллект, мечты, чаяния, на духовное состояние человека: «Сөз өнері адам санасының үш негізіне сүйенеді: ақылға, қиялға, көңілге».

Понятно, что и сегодня востребована эта теория литературы, напоминающая о личной ответственности каждого из нас за каж­дое произносимое нами слово.

Асыл сөз – художественная литература, по мнению обоих тео­ретиков литературы, должна стремиться доказывать этичес­кую состоятельность жизни как высшей ценности, дарованной нам Всевышним. Именно об этом писала последователь Бахтина литературовед Лидия Гинзбург: «Продуктивно искусство, которое стремится показать этическую возможность жизни, хотя бы и в обстановке катастроф ХХ века».

Мы, гуманитарии, просто обязаны своими работами напоминать современникам о «большом времени» (Бахтин) или, как писал Байтурсынов, «о вечном асыл сөз» – о сокровенном слове предков, в котором заключен аманат – духовный наказ потомкам в хронотопе вечности: «мәңгілік асыл сөз». Информационной агрессивности нашего времени мы обязаны противопоставить высокую духовность. Гуманизация современной информационной среды является основным месседжем и духовным кодом современной литературы и науки о литературе.

Ахмет Байтурсынов поставил главной целью своей жизни служение интересам народа сначала в условиях колонизации, потом и в советское время: «Сеятелем человечности поднялся я на гору. Ничего не осталось у моего народа вокруг: ни речки, ни зелени, – все теперь не его!» В этих словах заключен ключевой дискурс ученого, поэта и гражданина: каждый из нас может и обязан быть сеятелем добра и человечности – адамдық диқаншысы!

Для этого нужно только осознание своего высокого человечес­кого предназначения и любви к Родине: «Жазған сөз жаным ашып Алашыма!» – «Все, что написано мною, исходит от бескорыстной и беззаветной любви к угнетенному моему народу – Алаш!» И в заключение: «Ел бүгiншiл, менiкі ертең үшiн!» – «Люди живут сегодняшним, а я служил и создал все это во имя будущего моего народа!»

Строки эти, как и все его научные труды, начиная от Букваря – Әліппе, написаны в тюремных стенах, в дни, полные трагизма и предательства. В этих словах Байтурсынова заключено его вечное, сокровенное асыл сөз, основное послание ученого, поэта, гражданина, государственного деятеля, продемонстрировавшего нам в невыносимых, казалось бы, условиях пример честного и трогательно бескорыстного служения своему народу и Отечеству.

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Под научным руководством Айгуль Исмаковой в Институте литературы и искусства им. М. О. Ауэ­зова впервые подготовлено академическое полное собрание трудов Ахмета Байтурсынова: 10 томов в электронном формате и 5 томов для издания. Работа завершена на днях . Об этом проекте мы расскажем в последующих публикациях.