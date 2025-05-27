Аида Балаева обсудила вопросы информбезопасности с представителями Meta в Астане

Мошенничество
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Дана Аменова
корреспондент

Глава ведомства выразила обеспокоенность активным ростом мошеннической рекламы на онлайн-платформах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Встреча министра культуры и информации Аиды Балаевой с директором по государственной политике в Мeta Саримом Али Азизом состоялась в Астане, сообщает Kazpravda.kz 

По информации министерства, стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в информационном пространстве Казахстана.

Приветствуя гостя, министр выразила благодарность за совместную работу в сфере информационной безопасности медийного пространства, и, в частности, в социальных сетях и мессенджерах. Вместе с тем, она обратилась к руководству корпорации с настоятельной просьбой об активизации усилий на этом поприще.

Между тем, с начала 2025 года мониторингом Минкультуры было выявлено 7 689 фактов нарушений законодательства страны, в том числе в Facebook – 3 027, в Instagram – 4 662.

В то же время нельзя не отметить, что Meta, идя навстречу представителям министерства, удалила из социальной сети Facebook 90%, а из Instagram 51% противоправного контента.

Особую обеспокоенность Аида Балаева выразила активным ростом мошеннической рекламы на онлайн-платформах.

«Существует сложность в определении источника такого рода тизерной рекламы, так как данные публикации не имеют конкретной ссылки на него, в связи с чем своевременное реагирование на них подчас становится практически невозможным»,  отметила министр.

Отдельно речь зашла и о мессенджере WhatsApp, который также стал популярным инструментом распространения мошеннической и фейковой информации. Аида Балаева попросила представителей Meta предложить техническое решение указанных проблем и усилить модерацию контента на своих платформах. 

По итогам беседы стороны договорились о создании специальной рабочей группы, которая займется решением обозначенных вопросов. Минкультуры, совместно с Meta, приложат необходимые усилия для обеспечения безопасности информационной сферы Казахстана.

В то же время, министерство обращается к казахстанцам с призывом быть предельно бдительными в Интернете: не раскрывать личные данные, проверять источники информации, использовать надежные пароли, осторожно относиться к рассылкам и сообщать о подозрительной активности.

#Минкультуры #информбезопасность #Аида Балаева #Meta

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