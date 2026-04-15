Аида Балаева посетила театр «Жастар» в Шымкенте

Молодой театр уже имеет международное признание

Фото: Минкультуры РК

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева посетила театр «Жастар» города Шымкент, где был представлен спектакль «Еңлік – Кебек» по мотивам одноименной трагедии Мухтара Ауэзова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Постановка представляет собой выдающееся произведение казахской драматургии, вошедшее в ее золотой фонд и глубоко отражающее национальный дух и историческую судьбу народа. Коллектив театра представил спектакль в новом режиссерском решении, переосмыслив классическое произведение средствами современного сценического языка.

В ходе посещения театра Аида Балаева также ознакомилась с его деятельностью и провела встречу с коллективом.

«Президент высоко оценивает сферу культуры. Он всегда с теплотой говорит о вас, о людях, которые поднимают дух нации и укрепляют его», - отметила она.

В этом году «Жастар» отмечает первую годовщину открытия. В репертуаре театра – 10 постановок. Молодой театр уже имеет международное признание – в 2025 году он завоевал гран-при на фестивале «The International CulturalFestival of Desert Theatre» в Алжире.

Кроме того, апреле 2026 года был подписан меморандум о сотрудничестве с французским театром GRRRANIT – Scène nationale deBelfort.

Также у театра налажено сотрудничество с коллегами из Италии, Кореи и Канады, которое предполагает совместные проекты и возможности организации международного фестиваля. В коллективе трудятся 145 человек, в том числе 50 артистов и 18 человек творческого персонала.

