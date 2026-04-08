Аиде Балаевой показали готовность побережья Алаколя к летнему сезону

Правительство,Туризм
155

Вице-премьер поручила завершить ключевые инфраструктурные проекты в намеченные сроки, усилить меры безопасности и санитарное содержание территории

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева и министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов ознакомились с ходом подготовки туристической инфраструктуры области Жетісу к летнему сезону и проверили состояние ключевых объектов побережья Алаколя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В рабочей поездке приняли участие представители центральных государственных органов, Аппарата Правительства, профильных ведомств, а также аким области Жетісу Бейбит Исабаев.

В ходе выездного осмотра были посещены гостиничные комплексы, объект канализационных очистных сооружений, участок берегоукрепительных работ в селе Коктума и аэропорт города Ушарал. По каждому направлению была представлена информация о текущей готовности и темпах реализации проектов.

Как было отмечено, акиматом области проведена большая и системная работа по подготовке побережья к летнему туристическому сезону. Эта работа ведется по поручению Главы государства, который и в прошлом году акцентировал внимание на необходимости наведения порядка в туристических зонах, развития инженерной и транспортной инфраструктуры, а также создания реальных условий для инвесторов. Сегодня данный вопрос остается на особом контроле Президента. В частности, завершена реконструкция автодорог Талдыкорган – Ушарал и Ушарал – Достык общей протяженностью 488 км, что позволило существенно укрепить транспортную связанность побережья. После реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарал созданы условия для приема более крупных воздушных судов, при этом подготовлен проект строительства дополнительного терминала, поскольку действующая инфраструктура уже не соответствует растущему пассажиропотоку.

Существенно усилена и инженерная база туристической зоны. Завершено строительство 57 км линий электропередачи и двух подстанций. Это позволило снять прежний дефицит мощности и сформировать запас электроэнергии на перспективу. В Акши завершено строительство 69 км канализационных сетей. Продолжается реализация проекта очистных сооружений, которые будут принимать стоки из Акши и Коктумы, очищать их и использовать воду в технических целях. Объект планируется полностью оснастить оборудованием и подключить к сетям в октябре текущего года. Тем самым последовательно закрываются вопросы санитарии, водоотведения и экологической защиты побережья.

Одной из ключевых тем стал ход берегоукрепительных работ. Проект охватывает 13 км побережья Алаколя. В ходе осмотра зафиксировано, что на отдельных участках уже имеются последствия размыва береговой линии, в том числе вблизи прибрежной застройки. По словам собственников туристических объектов, в зимний период крупные ледяные массы ежегодно воздействуют на береговую линию, размывают грунт и повреждают пляжную территорию, из-за чего бизнесу приходится каждый сезон вновь вкладываться в восстановление и благоустройство пляжей. На сегодня в Коктуме выполнены укрепительные работы на участке 960 метров, в Акши – на участке 200 метров. Эта работа должна быть продолжена, поскольку от нее напрямую зависят защита территории, сохранность объектов и дальнейшее развитие побережья.

Отдельно доложено о санитарной подготовке побережья. Для этих целей укреплена коммунальная база, дополнительно приобретено 42 единицы специализированной техники для санитарной очистки. Усилены сезонные бригады, организуется системный вывоз мусора, содержание общественных пространств и пляжной территории.

С учетом приближения сезона особое внимание уделено вопросам безопасности. На побережье действуют спасательные подразделения, в летний период дополнительно привлекаются сезонные спасатели, усиливается оснащение техникой и оборудованием. Также предусмотрено размещение информации о видеонаблюдении, дрон-мониторинге, действующих ограничениях и ответственности за нарушения. Подчеркивается, что принципы «Таза Қазақстан» и «Закон и порядок» должны находить практическое выражение на всей территории побережья – в чистоте, дисциплине, соблюдении установленных требований и четкой работе всех служб.

В повестку вошли и вопросы трудовых отношений в туристической сфере. Отдельный акцент сделан на необходимости исключения неформальной занятости, особенно в отношении молодежи и студентов. Все трудовые отношения, оплата и условия труда должны находиться на постоянном контроле.

Наряду с подготовкой Алаколя акиматом ведется работа и по развитию туристической инфраструктуры на озере Балхаш. Доложено, что утверждены генеральный план и детальная планировка прибрежной зоны, ведутся работы по благоустройству, завершение пляжной инфраструктуры намечено на 15 июня. Также реализуются сопутствующие проекты по дальнейшему развитию территории и привлечению инвестиций.

Аида Балаева акцентировала внимание на том, что проведенная работа уже создает новую инфраструктурную основу побережья, однако с учетом растущего потока отдыхающих ключевым критерием остаются практический результат и реальная готовность всех служб.

Подводя итоги, заместитель Премьер-министра поручила обеспечить безусловную готовность побережья к летнему сезону, завершить ключевые инфраструктурные проекты в намеченные сроки, усилить меры безопасности и санитарное содержание территории, обеспечить наглядную профилактическую работу для отдыхающих и продолжить системную модернизацию туристической зоны с учетом растущего потока туристов и долгосрочных задач развития внутреннего туризма.

