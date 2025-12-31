Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду

Китай,Туризм
126
Айман Аманжолова
корреспондент

Во вторник было официально запущено прямое авиасообщение между городом Чэнду и Алматы, выполняемое китайской авиакомпанией Air China, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщает интернет-портал "Чжунго синьвэньван", самолет, выполнявший рейс CA455 с 125 пассажирами на борту, вылетел из международного аэропорта Тяньфу города Чэнду во вторник в 18:30 и успешно приземлился в Международном аэропорту Алматы в 20:01 по местному времени. Это также первый прямой авиамаршрут, соединяющий юго-западный регион Китая с Казахстаном.

Согласно расписанию, пассажирские рейсы по данному маршруту в оба конца будут выполняться самолетом Airbus A320 два раза в неделю: по вторникам и субботам. Продолжительность полетов составляет примерно 4,5 часа.

Как ранее сообщали китайские СМИ, открытие прямого авиасообщения между двумя городами позволит в полной мере использовать преимущества воздушных перевозок, такие как высокая эффективность и удобство, а также будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных обменов между юго-западным регионом Китая и странами Центральной Азии.

В последние годы экономическое и торговое сотрудничество между провинцией Сычуань и Казахстаном становится все более тесным. Экспортируемые из провинции транспортные средства, кондиционеры и другие товары пользуются популярностью среди жителей Казахстана, а феррохром, цинковый концентрат, ячмень и другие товары из Казахстана также поступают на китайский рынок через Сычуань.  

Генеральный директор алматинского представительства Air China Чэнь Чжаочжэнь на церемонии запуска первого рейса выразил надежду, что открытие нового авиамаршрута будет способствовать развитию сотрудничества между Китаем и Казахстаном в сферах туризма, культуры и образования, а также послужит углублению торгово-экономических связей и гуманитарных обменов между двумя странами, придав новый импульс международному сотрудничеству и региональной взаимосвязанности в рамках совместной реализации инициативы "Пояс и путь". 

 

#Казахстан #Китай #Алматы #рейс #Чэнду

