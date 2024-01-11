Аким Караганды попросил горожан отпустить своих работников пораньше
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Причиной тому стала непогода.
Мейрам Кожухов обратился к горожанам, передает Kazpravda.kz
«По предупреждению ЧС сегодня ожидается еще одна метель. По возможности оставайтесь дома и не выезжайте за город, в случае ухудшения погоды прошу работодателей пораньше отправлять своих сотрудников домой!» - написал он на своей странице в Инстаграм.
Он сообщил, что после вчерашней метели и сильных ветров большая часть работ по восстановлению электросетей завершена, осталось несколько домов в Майкудуке и Пришахтинске. В ближайшее время будут завершены все работы.
Накануне в городе из-за метели были проблемы с электричеством и транспортом.