Аким Караганды попросил горожан отпустить своих работников пораньше

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Мейрам Кожухов обратился к горожанам, передает Kazpravda.kz

«По предупреждению ЧС сегодня ожидается еще одна метель. По возможности оставайтесь дома и не выезжайте за город, в случае ухудшения погоды прошу работодателей пораньше отправлять своих сотрудников домой!» - написал он на своей странице в Инстаграм.

Он сообщил, что после вчерашней метели и сильных ветров большая часть работ по восстановлению электросетей завершена, осталось несколько домов в Майкудуке и Пришахтинске. В ближайшее время будут завершены все работы.

Накануне в городе из-за метели были проблемы с электричеством и транспортом.