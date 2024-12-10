Аким региона встретился с жителями Жанаозена

Началась встреча с выступления акима города Жансейта Кайнарбаева с докладом о показателях социально-экономического развития Жанаозена в январе – октябре 2024-го и основных планах на 2025 год. По его словам, в 2024–2026 годах планируется реализовать 13 новых крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 174 млрд тенге. В результате будет открыто более тысячи новых рабочих мест.

В числе объектов, которые планируется ввести в строй, – завод по производству бетона, новый газоперерабатывающий завод, а также гибридная электростанция АО НК «КазМунайГаз» и компании Eni S.p.A. Кроме того, в 2025 году намечено реализовать проекты по строительству завода по производству насосно-компрессорных труб и насосных штанг АО «KazPetroDrilling», небольшой птицефермы.

В сфере пассажирских перевозок в этом году в городе открылось пять дополнительных маршрутов, в настоящее время 10 маршрутов обслуживают 33 автобуса.

В рамках развития туристической зоны Кендерли планируется открыть новые маршруты к святым местам. К примеру, продлить турмаршрут «Кендерли – мавзолей Темир Баба – Каунды, впадина Корганбай – Кендерли-Каясан – Адамтас – Аксу» до достопримечательностей родник Онере – долина Карынжарык – пещера Булыойык – ущелье Кызылкуп – гора Бокты – пески Сенека – Бозжыра – Бекет-Ата в Каракиянском районе.

В целях улучшения ситуации в социальной сфере завершено строительство врачебной амбулатории на 50 человек в селе Кендерли. В настоящее время идут приемные работы. Амбулатория будет сдана в эксплуатацию до конца года.

В городе Жанаозене и близлежащих селах зарегистрировано 442 бизнес-объекта. В целях развития предпринимательства в рамках национального проекта «Одно село – один продукт» были организованы форум и ярмарка, на которых местные предприниматели получили возможность представить свою продукцию. В результате в финал вышли два проекта, для их дальнейшей реализации выделено специальное здание.

На встрече с акимом области жители города подняли волную­щие их вопросы и озвучили пробле­мы, которые требуют решения. Подавляющее большинство горожан говорили о проблемах, связанных с жильем, трудоустройством, дорогами, предпринимательством, образованием и долевым строи­тельством.

Нурдаулет Килыбай ответил на все вопросы, поручив акиму города и руководителям соответствующих управлений решить озвученные проблемы в рамках закона. По завершении встречи глава региона провел личный прием граждан.