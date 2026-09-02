В Алматы прошел Pitch Day социального проекта ITMLab

Главная цель данного проекта – поддержать молодых стартаперов в разработке инновационных технических средств реабилитации, способных повысить самостоятельность и улучшить качество жизни людей с инвалидностью.

ITMLab проводится третий год подряд и имеет несколько этапов. В этот раз поступило 530 заявок. В итоге была отобрана 21 команда. При поддержке технических и бизнес-консультантов участники совершенствовали предпринимательскую основу своих проектов, изучали потребности целевой аудитории, проверяли гипотезы, создавая первые функциональные прототипы. Поскольку тематика разработок связана со здоровьем людей, проекты проходят обязательную оценку экспертов в области здравоохранения.

Особое внимание на Pitch Day привлек интеллектуальный экзоскелет Orken для реабилитации нижних конечностей. Он предназначен для людей с ослабленными или частично парализованными мышцами и помогает восстанавливать навыки ходьбы. Отметим, что разработчики сами нашли реабилитационный центр, в котором начали активно тестировать свой экзоскелет, вносить в него необходимые изменения, улучшая устройство.

Среди других, не менее интерес­ных проектов – сенсорные перчатки для развития моторного контроля и точности движений, а также SuGuard – неинвазивное устройство для постоянного мониторинга уровня глюкозы, раннего выявления рисков развития диабета. Эти новаторские решения можно использовать как дома, так и в реабилитационных центрах.

Команда Auspex предложила свою идею устройства для безопас­ного передвижения людей с нарушением зрения. Они работают над созданием трости или накладки для нее, которая определяет препятствия за пределами обычного радиуса. Устройство работает в режиме офлайн на основе дальномера и механических сигналов, которые сообщают пользователю о наличии преграды.

Ранее данные разработки презентовали в профильных министерствах и для потенциальных инвесторов. Авторы проектов заняты поиском возможностей для внедрения представленных решений в массовое производство.

По итогам Pitch Day жюри отобрало проекты восьми команд, которые получат гранты на реализацию идей. В дальнейшем они продолжат совершенствовать свои прототипы совместно с тестировщиками и потенциальными пользователями для получения обратной связи и внесения необходимых улучшений. Доработанные проекты будут представлены на завершающем этапе Demo Day в декабре. Как заверяют организаторы, потенциальные инвесторы и представители госорганов окажут содействие в выведении предлагаемых стартапов на коммерческий уровень.

Напомним, проект ITMLab реа­лизуется общественным фондом ITeachMe при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения в партнерстве с компанией «Шеврон Евразия».

Как отметила один из кураторов проекта Лейла Айтмуханова, ITMLab – один из знаковых в IT-сфере. Пять лет назад отправной точкой для него послужила центральная программа по обу­чению молодежи, людей с ограниченными возможностями различным цифровым навыкам. Она подтолкнула к идее раскрыть потенциал молодых, которые стремятся использовать свои предпринимательские, технические навыки, чтобы помогать лицам с инвалидностью, улучшать их качество жизни.

В числе успешных проектов прошлых лет можно отметить разработку интерактивной внутриротовой капы с применением искусственного интеллекта. Ее автор – юный изобретатель из Тараза. Сейчас он активно продвигает свою идею и даже заключил меморандум с акиматом столицы, чтобы нуждающиеся могли получать ее на бесплатной основе. Эта капа надевается на зубы, а потом подключается к смарт-устройствам, телефонам, ноутбукам и к инвалидной коляске. Человек же при помощи языка, надавливая на капу, может управлять и инвалидной коляской, и гаджетами.

Смешанная команда из Астаны и Павлодара разработала умные очки для людей с нарушением зрения. А алматинцы представили экзоскелет для рук. Также стартаперы разработали инновационное устройство, которое помогает людям с дальтонизмом.