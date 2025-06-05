Аким ЗКО посетил семью погибших при пожаре детей

Происшествия
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Дана Аменова
корреспондент

Он выразил им соболезнование 

Фото: акимат ЗКО

Аким ЗКО Нариман Турегалиев посетил село Жымпиты Сырымского района и выразил соболезнования семье, чьи дети погибли в результате трагедии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Акимат области окажет содействие в организации похорон и окажет другую необходимую помощь семье погибших.

Напомним, по предварительной версии, дети в возрасте от года до шести лет отравились угарным газом. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, в доме горели домашние вещи и мебель. Спасатели извлекли тела пятерых детей без признаков жизни.  

#ЗКО #дети #аким #пожар #семья

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