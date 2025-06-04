Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Трагедия произошла в селе Жымпиты Сырымского района. По информации ДЧС, сообщение о возгорании поступило около 15:00. Через пять минут на место прибыли пожарные, сообщает Kazpravda.kz

«Площадь пожара составила 30 квадратных метров, в доме горели домашние вещи и мебель. Спасатели извлекли тела пятерых детей без признаков жизни», – проинформировали в ДЧС ЗКО.

Пострадавших в срочном порядке доставили в районную больницу, но малолетние малыши в возрасте от года до шести лет скончались, не приходя в сознание.

Причины пожара и смерти детей выясняются. Назначены экспертизы. По факту гибели детей полиция завела уголовное дело.