Акимы областей доложили президенту о мерах по ликвидации последствий наводнения

Президент Касым-Жомарт Токаев по телефону заслушал доклады акимов Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Акимы проинформировали главу государства о ситуации на местах и принимаемых мерах по сдерживанию природной стихии и ликвидации последствий наводнения. Как было доложено, в целом ситуация находится под контролем, сил и средств для борьбы с природным бедствием достаточно.

По поручению президента в регионы, пострадавшие от наводнения, направлены члены правительства во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым, который возглавляет республиканский штаб.

Проводится большая работа по обеспечению безопасности граждан и решению их нужд.