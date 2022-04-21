Акмолинец лишил носа свою сожительницу из-за ревности

В отдел полиции Зерендинского района поступил телефонный звонок о том, что в приемный покой центральной районной больницы за помощью обратилась местная жительница. Пострадавшей был установлен диагноз "травматическая ампутация носа", сообщает Kazpravda.kz.

"Предварительно установлено, что телесные повреждения женщине в порыве гнева нанес 33-летний сожитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Причиной конфликта стала ревность", - проинформировали в ДП Акмолинской области.

Следственным отделом Зерендинского РОП в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

В настоящее время пострадавшая сообщила полицейским, что намерена примириться с сожителем, добавили в ДП.

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