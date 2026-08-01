На станциях LRT в Астане проходят профилактические рейды

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На станциях Tarlan Astana продолжаются профилактические мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка и повышение правовой грамотности пассажиров, передает Kazpravda.kz.

Совместные акции проводят сотрудники транспортной прокуратуры и транспортной полиции. Во время рейдов пассажирам напоминают о правилах безопасного поведения на объектах транспорта, разъясняют ответственность за административные и уголовные правонарушения, отвечают на вопросы и раздают информационные памятки.

«Профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе и направлены на создание безопасной и комфортной среды для всех пассажиров. С момента запуска Tarlan Astana на всех станциях и в поездах круглосуточно несут службу сотрудники транспортной полиции», - сообщили в Главной транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, за время работы системы рассмотрено 34 обращения пассажиров. Кроме того, транспортные полицейские составили 10 административных материалов и помогли вернуть владельцам более 113 забытых вещей, среди которых мобильные телефоны, сумки и другие личные предметы.