Акмолинец помог уклониться от сборов за регистрацию авто на 400 млн тенге

Организатор схемы действовал в сговоре с бывшим сотрудником ДП области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Акмолинской области завершил расследование фактов незаконной поставки на учет 55 авто, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Как выяснилось, участники схемы использовали поддельные платежные и расчетные документы, причинив ущерб государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию в сумме 401,3 млн тенге.

"Установлено, что организатор схемы в группе лиц с бывшим старшим госинспектором управления адмполиции ДП Акмолинской области в период с декабря 2020 года по январь 2022 года организовали массовую первичную регистрацию машин, ввезенных из-за рубежа. Они избежали уплаты положенных сборов и платежей, утверждение электронных заявок, сбывая поддельные платежные документы", – рассказали в пресс-службе.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК распространению не подлежит, добавили в АФМ.