Акмолинская область завершила уборку урожая: собрано 6,6 млн тонн зерна

Фото: Минсельхоз РК

На сегодняшний день убрано 4,7 млн га посевных площадей. Средняя урожайность составила более 14 центнеров с гектара, а валовый сбор намолоченного зерна превысил 6,6 миллиона тонн.

В уборке участвовало 8,9 тысячи единиц сельскохозяйственной техники, включая комбайны, жатки и грузовые автомобили. Прием и хранение урожая обеспечивают 66 лицензированных хлебоприемных предприятий, в распоряжении сельхозформирований области также находятся 1510 зернохранилищ

Итоги уборки были озвучены на Координационном совете, в котором участвовали аким области Марат Ахметжанов, ведущие аграрии.

Было отмечено, что успех региона в сборе урожая – это результат не только упорной работы фермеров, но и правильного использования современных аграрных технологий и своевременной государственной поддержки.

С завершением уборочной кампании Акмолинская область не останавливается на достигнутом. В следующем сезоне регион планирует наращивать объемы производства, улучшать инфраструктуру хранения и переработки зерна, а также усиливать технологическую поддержку сельского хозяйства. В 2025 году государственная поддержка аграриев станет еще более эффективной и масштабной, что будет способствовать дальнейшему развитию сельскохозяйственного сектора.

Отметим, что таких высоких результатов область достигла второй раз за всю историю Независимого Казахстана.