IX Европейская юниорская олимпиада по информатике EJOI состоялась в г. Шумене (Болгария)

В этом престижном международном соревновании приняли участие более тысячи юных программистов из 24 стран мира, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Нашу страну на олимпиаде представляла команда из четырех школьников. Двое из них — представители Акмолинской области.

По итогам состязания учащиеся 9 класса лицея-интерната «Білім-инновация» г. Кокшетау Нурали Шаймерден и Динмухамед Мугжан завоевали бронзовые медали. Конечно, победа ребят на международном конкурсе стала возможна благодаря их упорному труду, помощи наставников, поддержке родителей и всей команды школы.

Призовые места казахстанских школьников свидетельствуют об уровне подготовки и потенциале казахстанской системы образования в сфере информационных технологий.

Дома юным акмолинским программистам была организована торжественная встреча, вручены благодарственные письма управления образования и памятные подарки.