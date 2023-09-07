Программу для закрепления уроков математики создал акмолинский учитель

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Учитель из села Дамса составил авторскую программу «mathtable на уроках математики», которая успешно используется его учениками, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области.

Отмечается, что педагог-эксперт, учитель математики общеобразовательной школы им. В. Кузьмина села Дамса Шортандинского района Вадим Пономаренко более 10 лет работает с детьми. Имея опыт преподавания математических дисциплин, он составил авторскую программу «mathtable на уроках математики», которая успешно используется его учениками.

«mathtable» – информативная таблица, предназначенная для использования учащимися на уроках математики (алгебры и геометрии) общеобразовательной школы.

«С обратной стороны mathtable теоретического материала дети записывают основные примеры по данной теме, чтобы в любом необходимом случае посмотреть в свои же записи. Дети в течение года собирают все mathtable в единую файл-папку, чтобы использовать их в течение всего обучения математики с 5 по 11 класс, для успешной сдачи выпускных экзаменов и для подготовки к ЕНТ при поступлении в вузы», – делится Вадим Викторович.

Он отметил, что mathtable способствует развитию математической грамотности при решении основных примеров по данной теме, развивает умение анализировать информацию, условия задачи и структурировать имеющуюся там информацию также при дистанционном обучении развивает компьютерную грамотность.

Кроме того, изобретение помогает устно и письменно осмыслять и оценивать полученную информацию, оценивать получившийся результат.

Вадима Пономаренко, как одного из лучших педагогов-практиков района, пригласили в школу дополнительного образования «Үкілі үміт» поселка Шортанды, где он успешно применяет свою систему.

Сообщается, что его ученики являются участниками, призерами и победителями районных, областных и республиканских олимпиад по предмету математика.

Сам учитель выпускник Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашақ», победитель конкурса «Самый активный педагог OnlineМектеп 2020 года».