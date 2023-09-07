Программу для закрепления уроков математики создал акмолинский учитель

Изобретение помогает устно и письменно осмыслять и оценивать полученную информацию, оценивать получившийся результат.
Учитель из села Дамса составил авторскую программу «mathtable на уроках математики», которая успешно используется его учениками, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области.
Отмечается, что педагог-эксперт, учитель математики общеобразовательной школы им. В. Кузьмина села Дамса Шортандинского района Вадим Пономаренко более 10 лет работает с детьми. Имея опыт преподавания математических дисциплин, он составил авторскую программу «mathtable на уроках математики», которая успешно используется его учениками.
«mathtable» – информативная таблица, предназначенная для использования учащимися на уроках математики (алгебры и геометрии) общеобразовательной школы.
«С обратной стороны mathtable теоретического материала дети записывают основные примеры по данной теме, чтобы в любом необходимом случае посмотреть в свои же записи. Дети в течение года собирают все mathtable в единую файл-папку, чтобы использовать их в течение всего обучения математики с 5 по 11 класс, для успешной сдачи выпускных экзаменов и для подготовки к ЕНТ при поступлении в вузы», – делится Вадим Викторович.
Он отметил, что mathtable способствует развитию математической грамотности при решении основных примеров по данной теме, развивает умение анализировать информацию, условия задачи и структурировать имеющуюся там информацию также при дистанционном обучении развивает компьютерную грамотность.
Кроме того, изобретение помогает устно и письменно осмыслять и оценивать полученную информацию, оценивать получившийся результат.
Вадима Пономаренко, как одного из лучших педагогов-практиков района, пригласили в школу дополнительного образования «Үкілі үміт» поселка Шортанды, где он успешно применяет свою систему.
Сообщается, что его ученики являются участниками, призерами и победителями районных, областных и республиканских олимпиад по предмету математика.
Сам учитель выпускник Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашақ», победитель конкурса «Самый активный педагог OnlineМектеп 2020 года».