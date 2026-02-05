«Актобе» официально оформил трансфер испанского футболиста

Футбол
122

В «Актобе» он перешел из украинской команды «Карпаты»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Испанский полузащитник Пабло Альварес Гарсия стал новым игроком «Актобе». Об этом сообщила пресс-служба клуба, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Детали соглашения с 28-летним футболистом не уточняются.

Уроженец региона Лангрео начинал свою футбольную карьеру в хихонском «Спортинге» и «Вильярреале». Он также играл за молодежные команды испанских «Алавеса» и «Сан-Игнасио».

Впоследствии Гарсия переехал в Восточную Европу, где выступал за болгарский клуб «Черно Море» и хорватскую «Риеку». В «Актобе» он перешел из украинской команды «Карпаты».

Отметим, что в минувшем сезоне Казахстанской Премьер-Лиги «Актобе» занял пятое место в итоговой турнирной таблице.

В нынешнее межсезонье «Актобе» является одним из главных ньюсмейкеров КПЛ в плане громких подписаний. Клуб уже оформил трансфер экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Луиша Нани.

 

