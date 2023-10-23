Акции Инвестфонда стоимостью 63,3 млрд тенге вернули государству

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По информации пресс-службы, в ходе следствия обеспечен возврат в собственность АО «НУХ» Байтерек» 100% акций ИФК стоимостью 63,3 млрд тенге.

Как отметили в агентстве, на момент начала досудебного расследования у фонда имелся долг перед Банком развития Казахстана в размере 18,7 млрд тенге.

«Принятыми агентством мерами задолженность снижена в 3 раза (с 18,7 млрд до 6,3 млрд тенге), в том числе за счет взыскания долгов (обеспечен возврат дебиторской задолженности на сумму 9,2 млрд тенге). Помимо этого, восстановлен контроль над 12-ю дочерними компаниями. Это заводы по выпуску металлоконструкций, дорожного и строительного битума, переработке шин, переработке шкур крупного рогатого скота, бумажно-картонной продукции, клееных деревянных конструкций, выпуску стрелочных переводов и полиграфия», - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, на баланс ИФК возвращено здание бизнес-центра в Алматы и земельные участки в Алматинской области стоимостью свыше 1,6 млрд тенге.

Отменен договор о передаче АО «Dosjan Temir Joly» в доверительное управление сроком на 10 лет всего за 100 млн тенге в год. При том, что чистая прибыль предприятия по итогам 2022 года составила 1,3 млрд тенге, которые не были учтены при первоначальной оценке, добавили в АФМ.