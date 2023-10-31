Акции компаний в Праге, вилла в ОАЭ: какие еще активы арестовали у Тлеубаева

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Расследование по делу АО «Delta Bank», в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается агентством по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Н. Тлеубаев выводил деньги банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам. В том числе, элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях в городе Прага Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США», - сообщили в АФМ.

Кроме того, по данным ведомства, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии, путём направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой.

Отмечается, что в Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Н.Тлеубаеву.

«Приговором суда Н.Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы. В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ», - добавили в пресс-службе.