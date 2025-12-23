Цель акции — консультативная помощь индивидуальным предпринимателям (ИП) и субъектам малого бизнеса при подготовке и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство финансов инициирует акцию «Народный бухгалтер» в помощь предпринимателям для ведения налогового учета. Об этом сообщил министр финансов РК Мади Такиев на заседании Правительства, передает Kazpravda.kz

Форматы проведения:

▫️онлайн-консультации через официальные ресурсы, в том числе будет создан отдельный Telegram-канал;

▫️вебинары офлайн и онлайн;

▫️тематические консультационные сессии в отчетные периоды.

К участию в акции привлекаются:

▫️профессиональные бухгалтеры и аудиторы;

▫️представители профессиональных бухгалтерских объединений;

▫️специалисты территориальных органов государственных доходов – в части разъяснений.

«Предлагаем проводить акцию в течение первого полугодия. Комитет государственных доходов, со своей стороны, усилит работу по внедрению сервисной модели и повышению качества госуслуг для бизнеса», — сказал Мади Такиев.

Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал инициативу профессионального сообщества по запуску бесплатной программы обучения и консультационного сопровождения микро- и малого бизнеса в рамках единой программы «Іскер аймақ».