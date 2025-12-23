Цель акции — консультативная помощь индивидуальным предпринимателям (ИП) и субъектам малого бизнеса при подготовке и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности
Министерство финансов инициирует акцию «Народный бухгалтер» в помощь предпринимателям для ведения налогового учета. Об этом сообщил министр финансов РК Мади Такиев на заседании Правительства, передает Kazpravda.kz
Форматы проведения:
▫️онлайн-консультации через официальные ресурсы, в том числе будет создан отдельный Telegram-канал;
▫️вебинары офлайн и онлайн;
▫️тематические консультационные сессии в отчетные периоды.
К участию в акции привлекаются:
▫️профессиональные бухгалтеры и аудиторы;
▫️представители профессиональных бухгалтерских объединений;
▫️специалисты территориальных органов государственных доходов – в части разъяснений.
«Предлагаем проводить акцию в течение первого полугодия. Комитет государственных доходов, со своей стороны, усилит работу по внедрению сервисной модели и повышению качества госуслуг для бизнеса», — сказал Мади Такиев.
Премьер-министр Олжас Бектенов поддержал инициативу профессионального сообщества по запуску бесплатной программы обучения и консультационного сопровождения микро- и малого бизнеса в рамках единой программы «Іскер аймақ».
«Союз бухгалтеров сегодня выступил с благородной инициативой запуска программы обучения и консультаций для бизнеса на безвозмездной основе. Поручаю госорганам оказать всю необходимую поддержку и содействие этому процессу. Работа должна быть проведена повсеместно, вплоть до села. Союз бухгалтеров, профильные ассоциации и организации могут воспользоваться необходимой инфраструктурой органов госдоходов и акиматов», — подчеркнул глава Кабмина.