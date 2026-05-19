меню
Freedom Broker

Вопросы КПН, НДС и отчетности для малого бизнеса рассмотрели в Астане

Налоги

На 15-м заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели очередной пул вопросов налогового администрирования и отраслевого регулирования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннацэкономики

Фото: пресс-служба правительства

Одной из тем заседания стало налогообложение доходов по операциям денежно-кредитного рынка. С 1 января 2025 г. по 1 января 2026 г. действовал специальный порядок налогообложения отдельных видов доходов по операциям денежно-кредитного рынка. В связи с этим  у плательщиков корпоративного подоходного налога возникла необходимость корректировки порядка расчета и уплаты авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, а также правил составления налоговой отчетности.

Согласно нормам прежнего Налогового кодекса, доходы по операциям денежно-кредитного рынка за 2025 г. облагались по ставке 10%. При этом налоговая база формировалась исключительно по итогам завершенного налогового периода и носила разовый, непериодический характер.

Вместе с тем действующие нормы предусматривают включение суммы такого налога в расчет авансовых платежей по КПН. По мнению представителя Нацбанка, это приводит к необоснованному увеличению размера авансовых платежей, поскольку в 2026 г. операции денежно-кредитного рынка уже не подлежат дополнительному налогообложению.

В этой связи предложено внести изменения в порядок расчета и уплаты авансовых платежей по КПН, а также в правила составления налоговой отчетности, в том числе в части расчета разницы между суммой исчисленных авансовых платежей и суммой исчисленного КПН. Со своей стороны, Минфин поддержал это предложение и принял в работу. 

Также на заседании снова обсудили возможность внедрения единой сквозной ставки НДС в сфере здравоохранения. Участники сошлись во мнении, что единая ставка необходима, однако дискуссия продолжается вокруг ее размера.

Напомним, с 1 января 2026 г. для оборота по реализации и импорту лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих и технических вспомогательных средств установлена пониженная ставка НДС в размере 5%, а с 1 января 2027 г. она составит 10%.

При этом от НДС освобождены обороты по реализации и импорту лекарственных средств и медицинских услуг, оказываемых в рамках ГОБМП и ОСМС, включая лечение орфанных и социально значимых заболеваний. По словам участников заседания, сочетание льготных и освобожденных режимов создает сложности в администрировании налога.

По итогам обсуждения Серик Жумангарин поручил дополнительно просчитать параметры возможной ставки и ее влияние на отрасль и бюджет.

Еще одним вопросом стала возможность отмены обязанности по сдаче формы 200 для субъектов, применяющих упрощенный налоговый режим.

Налоговый консультант Айжан Балакешова отметила, что сегодня такую отчетность наряду с крупными компаниями сдают и субъекты малого бизнеса с небольшим числом работников. По ее словам, это увеличивает административную нагрузку, требует более детализированного учета, дополнительных затрат на бухгалтерское сопровождение и повышает риски ошибок и штрафов.

Заместитель председателя КГД Жаныбек Нуржанов пояснил, что форма 200 предусмотрена только для компаний, имеющих наемных работников, и необходима прежде всего для своевременного учета социальных платежей и защиты прав работников.

Он также отметил, что действующий специальный налоговый режим существенно отличается от прежнего: порог применения СНР сегодня составляет 2,6 млрд тенге, а компании могут использовать вычеты по расходам на оплату труда при достижении оборота в 103,8 млн тенге в год и работать без постановки на НДС.

По данным КГД, из 1,2 млн налогоплательщиков, представивших упрощенную декларацию в феврале этого года, около 800 тыс. имели задолженность по социальным платежам. В ведомстве считают, что ежеквартальная отчетность позволяет равномерно распределять нагрузку на бизнес и снижает риск накопления задолженности.

Позицию КГД поддержали представители Министерства труда и социальной защиты населения, отметив, что форма 200 необходима для прозрачности учета доходов наемных работников и контроля социальных обязательств.

По итогам заседания Серик Жумангарин поручил дополнительно проанализировать необходимость сохранения формы 200 для субъектов малого и среднего бизнеса.

#Казахстан #налоги #Правительство

Популярное

Все
Достойный путь генерала Уразова
Казахи в древнем Египте? Да!
Не потерять туриста и доверие людей
Полиция не только бережет, но и спасает
Бизнес делает ставку на опыт
От E-Museum до «Халық әуені»
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Школа Абая – территория смыслов
Инструмент структурного преобразования экономики
Судьбоносное решение
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 79-НП
От общей истории – к общему будущему
Женщины-лидеры готовятся к выборам
В центре реформ – человек
Гуманистическое измерение права
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан»
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Залог интеллектуальной нации
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Пять лет на защите прав граждан
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В «Реале» задумались о продаже Мбаппе
Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Астане
Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису
Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане»
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском ЧМ в Египте
Astana Team заняла первое место на международном турнире по хоккею с шайбой
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан

Читайте также

ИСНА и ЭСФ: причины сбоев и решения обсудили в правительстве
Срок признания дохода нерезидентов предлагают смягчить для …
Свыше 10 млрд тенге налогов на транспорт поступило в бюджет…
Налоговые долги будут списывать со счетов в Кыргызстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]