Вопросы КПН, НДС и отчетности для малого бизнеса рассмотрели в Астане

Одной из тем заседания стало налогообложение доходов по операциям денежно-кредитного рынка. С 1 января 2025 г. по 1 января 2026 г. действовал специальный порядок налогообложения отдельных видов доходов по операциям денежно-кредитного рынка. В связи с этим у плательщиков корпоративного подоходного налога возникла необходимость корректировки порядка расчета и уплаты авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, а также правил составления налоговой отчетности.

Согласно нормам прежнего Налогового кодекса, доходы по операциям денежно-кредитного рынка за 2025 г. облагались по ставке 10%. При этом налоговая база формировалась исключительно по итогам завершенного налогового периода и носила разовый, непериодический характер.

Вместе с тем действующие нормы предусматривают включение суммы такого налога в расчет авансовых платежей по КПН. По мнению представителя Нацбанка, это приводит к необоснованному увеличению размера авансовых платежей, поскольку в 2026 г. операции денежно-кредитного рынка уже не подлежат дополнительному налогообложению.

В этой связи предложено внести изменения в порядок расчета и уплаты авансовых платежей по КПН, а также в правила составления налоговой отчетности, в том числе в части расчета разницы между суммой исчисленных авансовых платежей и суммой исчисленного КПН. Со своей стороны, Минфин поддержал это предложение и принял в работу.

Также на заседании снова обсудили возможность внедрения единой сквозной ставки НДС в сфере здравоохранения. Участники сошлись во мнении, что единая ставка необходима, однако дискуссия продолжается вокруг ее размера.

Напомним, с 1 января 2026 г. для оборота по реализации и импорту лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих и технических вспомогательных средств установлена пониженная ставка НДС в размере 5%, а с 1 января 2027 г. она составит 10%.

При этом от НДС освобождены обороты по реализации и импорту лекарственных средств и медицинских услуг, оказываемых в рамках ГОБМП и ОСМС, включая лечение орфанных и социально значимых заболеваний. По словам участников заседания, сочетание льготных и освобожденных режимов создает сложности в администрировании налога.

По итогам обсуждения Серик Жумангарин поручил дополнительно просчитать параметры возможной ставки и ее влияние на отрасль и бюджет.

Еще одним вопросом стала возможность отмены обязанности по сдаче формы 200 для субъектов, применяющих упрощенный налоговый режим.

Налоговый консультант Айжан Балакешова отметила, что сегодня такую отчетность наряду с крупными компаниями сдают и субъекты малого бизнеса с небольшим числом работников. По ее словам, это увеличивает административную нагрузку, требует более детализированного учета, дополнительных затрат на бухгалтерское сопровождение и повышает риски ошибок и штрафов.

Заместитель председателя КГД Жаныбек Нуржанов пояснил, что форма 200 предусмотрена только для компаний, имеющих наемных работников, и необходима прежде всего для своевременного учета социальных платежей и защиты прав работников.

Он также отметил, что действующий специальный налоговый режим существенно отличается от прежнего: порог применения СНР сегодня составляет 2,6 млрд тенге, а компании могут использовать вычеты по расходам на оплату труда при достижении оборота в 103,8 млн тенге в год и работать без постановки на НДС.

По данным КГД, из 1,2 млн налогоплательщиков, представивших упрощенную декларацию в феврале этого года, около 800 тыс. имели задолженность по социальным платежам. В ведомстве считают, что ежеквартальная отчетность позволяет равномерно распределять нагрузку на бизнес и снижает риск накопления задолженности.

Позицию КГД поддержали представители Министерства труда и социальной защиты населения, отметив, что форма 200 необходима для прозрачности учета доходов наемных работников и контроля социальных обязательств.

По итогам заседания Серик Жумангарин поручил дополнительно проанализировать необходимость сохранения формы 200 для субъектов малого и среднего бизнеса.