Акция «Таза Alem» вновь прошла в Уральске

– Эту локацию мы выбрали не случайно. Микрорайон активно застраивается, на пустующих участках есть свалки бытового и строительного мусора, – поясняет заместитель руководителя Областного ресурсного центра по работе с молодежью Нурсултан Сарсенбаев.

Активные участники акций – молодежь, волонтеры, неравнодушные уральцы. Ресурсный центр предоставляет инвентарь. Мусор, собранный в пакеты, вывозит коммунальное предприятие. К слову, зачастую такие субботники в регионе сейчас проводятся в формате соревнований. Побеждает та команда, которая за отведенное время собрала больше мусора. В награду – памятные дипломы и подарки как признание вклада участников в благоустройство родного города или села. Как отмечают организаторы, работа «на время» идет эффективнее. Да и первый морозец также ускоряет темп.

В этом году работы экоактивистам прибавил весенний паводок. После схода большой воды пришлось приводить в порядок берега водоемов, пляжи и другие территории.

– Подобными акциями мы формируем у молодежи экологическое сознание. Хотим показать, что чистота улиц, парков и дворов – наше общее дело, и призываем всех желающих присоединиться к нам, – сказала руководитель информационного отдела ресурсного центра Айнур Каменова.

С начала года в рамках акции в Западно-Казахстанской области убрано более 76 тыс. дворов, в том числе 2 508 многоэтажных домов. Проведены работы по благоустройству более 230 парков и скверов, высажено свыше 59 тыс. саженцев деревьев. Очищены территории около 1 220 социальных объектов и более 1 250 историко-культурных памятников. Для проведения экологических мероприятий задействовано 1 795 единиц техники, благодаря чему вывезено 61 580 тонн мусора. Кроме того, из 198 незаконных свалок, выявленных АО «Ғарыш сапары», на сегодняшний день ликвидированы 112. Работа по устранению оставшихся свалок продолжается.