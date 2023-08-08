Акцию "Стоп, вандал" поддержали казахстанские спортсмены в Астане

Общество, Здравоохранение, Спорт
80
Аманжолова Айман
[email protected]

В Астане продолжается акция «Стоп, вандал», направленная на недопущение порчи городского имущества и соблюдение порядка. Известные казахстанские спортсмены поддержали инициативу и выступили с соответствующим обращением к жителям столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Фото с сайта акимата Астаны

Чемпион мира, Евразии и Азии по панкратиону и джиу-джитсу казахстанский боец-профессионал Василий Тахтай призвал поддержать инициативу «Стоп, вандал» и беречь красоту города.

«Занимайся боями с настоящими соперниками на ринге, а не на улице с неживыми предметами», - сказал он, призвав горожан больше заниматься спортом.

Его поддержал еще один именитый спортсмен – главный тренер сборной РК по стрит-воркауту, чемпион мира Айтым Жакупов. Он также обратился к астанчанам с призывом.

«Вы видите много молодежи, которой некуда девать свои силы, и они начинают ломать все вокруг. Я призываю вас оставлять негатив здесь, на спортплощадках, там, где это действительно оценят по достоинству», - отметил он.

Напомним, акция «Стоп, вандал» стартовала 2 августа перед ТРЦ «Хан Шатыр» по инициативе ветеранов боевых действий, волонтеров, представителей НПО, этнокультурных организаций. Инициатива направлена на недопущение вандализма в столице и сохранение городского имущества.

Стоит отметить, что в Астане по поручению Главы государства ведется системная работа по борьбе с вандализмом. Акция будет действовать до конца года.

Для обеспечения общественного порядка ежедневно улицы столицы патрулируют свыше 2 500 сотрудников полиции и служащих воинской части Нацгвардии.

 
 

 

 

 

#Астана #Спорт #вандал

Популярное

Все
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Международная выставка голубей в Шымкенте собрала порядка трехсот голубеводов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Вспоминая Александра Руденко
На одном из строительных объектов Талдыкоргана погибли двое рабочих 1994 и 1999 годов рождения.
Необычный портрет Достоевского появился в семейском музее.
По дорогам земным и трассам воздушным
Попалась на сетке. Москитной
О рисе, хлопке и соляных бурях
Куда смотрит акимат?
Тайник с оружием
Лучший мед из первых рук
В срок и без халтуры
Прозрачность и учет
«Актобе» приблизился к «Астане»
Бублик проиграл Хуркачу на старте турнира в Торонто
В коррупции подозревают замакима ЗКО
Мальчик скончался при падении футбольных ворот в Астане
Акцию "Стоп, вандал" поддержали казахстанские спортсмены в Астане
Автодорогу "Ушарал-Достык" достроить до конца года обещают в МИИР РК
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Более 47 тыс. тонн мусора вывезено с несанкционированных свалок Астаны
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Отравление детей в центре спецсоцуслуг Карагандинской области: 1 ребенок скончался, шестеро – в реанимации
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
Сегодняшние новостройки таят в себе немало сюрпризов
Пряности из Афганистана привезут на выставку в Астане
Проблему аварийных школ Кызылординская область решит лишь в 2025 году
Назначен председатель Комитета госинспекции в АПК МСХ РК
МИД РК через загранучреждения начал принимать заявки от этнических казахов в рамках пилотного проекта по реализации нового механизма получения статуса «кандас»
Жители села Карабулак Ескельдинского района массово жалуются на некачественный Интернет и бездействие со стороны поставщика услуг
В три раза увеличилось число иностранцев, прибывших в Казахстан с начала лета, по сравнению с 2022 годом
Казахстан планирует увеличить экспорт продукции машиностроения почти в 3 раза
В день футбольного матча "Астана - Динамо Загреб" продлят работу общественного транспорта
Массовое отравление детей в Карагандинской области: спецпрокуроры возбудили уголовное дело
Не факт, что даже к 2026 году сельские жители Северо-Казахстанской области смогут получить доступ к надежному водоснабжению
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Смаилов провел встречу с премьером Грузии
На двух остановках по пр. Республики временно не будут останавливаться автобусы в Астане
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба

Читайте также

Часть проспекта Туран временно перекроют в Астане
Автодорогу "Ушарал-Достык" достроить до конца года обещают …
Мальчик скончался при падении футбольных ворот в Астане
В коррупции подозревают замакима ЗКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]