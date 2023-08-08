Акцию "Стоп, вандал" поддержали казахстанские спортсмены в Астане

В Астане продолжается акция «Стоп, вандал», направленная на недопущение порчи городского имущества и соблюдение порядка. Известные казахстанские спортсмены поддержали инициативу и выступили с соответствующим обращением к жителям столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Фото с сайта акимата Астаны

Чемпион мира, Евразии и Азии по панкратиону и джиу-джитсу казахстанский боец-профессионал Василий Тахтай призвал поддержать инициативу «Стоп, вандал» и беречь красоту города.

«Занимайся боями с настоящими соперниками на ринге, а не на улице с неживыми предметами», - сказал он, призвав горожан больше заниматься спортом.

Его поддержал еще один именитый спортсмен – главный тренер сборной РК по стрит-воркауту, чемпион мира Айтым Жакупов. Он также обратился к астанчанам с призывом.

«Вы видите много молодежи, которой некуда девать свои силы, и они начинают ломать все вокруг. Я призываю вас оставлять негатив здесь, на спортплощадках, там, где это действительно оценят по достоинству», - отметил он.

Напомним, акция «Стоп, вандал» стартовала 2 августа перед ТРЦ «Хан Шатыр» по инициативе ветеранов боевых действий, волонтеров, представителей НПО, этнокультурных организаций. Инициатива направлена на недопущение вандализма в столице и сохранение городского имущества.

Стоит отметить, что в Астане по поручению Главы государства ведется системная работа по борьбе с вандализмом. Акция будет действовать до конца года.

Для обеспечения общественного порядка ежедневно улицы столицы патрулируют свыше 2 500 сотрудников полиции и служащих воинской части Нацгвардии.