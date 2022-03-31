Политика
Актуальные вопросы сотрудничества Казахстана и ЕС обсудили в Брюсселе

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко в Брюсселе провёл ряд двусторонних встреч с высокими представителями европейских институтов и Королевства Бельгия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Среди основных задач визита – обзор всего спектра казахстанско-европейских отношений в контексте меняющейся международной обстановки и реализации договоренностей по итогам прошлогоднего визита Президента РК Касым-Жомарта

Токаева в Брюссель. Отдельное внимание уделялось обсуждению дальнейших шагов по реализации Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между РК и ЕС, а также расширению двустороннего взаимодействия с Бельгией.

Состоялись переговоры со Специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакалой, депутатами Европейского парламента Бернаром Геттой, Начо Санчес-Амором, Клеменом Грошелем и Председателем парламентской группы дружбы «РК – ЕС» Рышардом Чарнецким.

По инициативе депутата Европейского парламента Кристофа Грудлера был организован круглый стол, посвященный экологизации экономики, в рамках которого было обсуждено взаимодействие Казахстана и ЕС по вопросам транзита к зелёной экономике, включая адаптацию к вводимому в будущем ЕС т.н. пограничному корректирующему углеродному механизму (Carbon Boarder Adjustment Mechanism).

Весь спектр двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные вопросы были рассмотрены на встрече Р. Василенко с Заместителем министра иностранных дел Бельгии Йоруном Кореманом. По итогам 2021 г. на бельгийские предприятия приходится около 10 млрд. долларов прямых инвестиций, а товарооборот по итогам года составил 419 млн. долларов. В Казахстане действуют более 70 предприятий с бельгийским капиталом.

В ходе переговоров с высокопоставленными европейскими чиновниками Р. Василенко подчеркивал, что первый визит Президента РК К. Токаева в штаб-квартиру ЕС 25-26 ноября 2021 г. позволил актуализировать повестку сотрудничества между Казахстаном и ЕС и выделить приоритетные области партнёрства в торговле, транспорте и энергетике. Казахстанский дипломат отметил активную динамику политического диалога, экономического и торгово-инвестиционного сотрудничества, взаимодействие по вопросам прав человека и политической модернизации Казахстана.

Замминистра проинформировал своих собеседников о ходе реализации масштабных политических и социально-экономических реформ Главы государства и ознакомил с ключевыми положениями его недавнего Послания казахстанскому народу. Он также ознакомил европейских коллег с ходом расследования событий «трагического января».

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Украине и вокруг нее и необходимость минимизации возможных негативных последствий для казахстанской экономики.

В целом, выразив удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества, Р. Василенко призвал европейскую сторону к продолжению активной имплементации СРПС, с фокусом на торгово-инвестиционное сотрудничество, а также взаимодействии по вопросам транзита к зелёной экономике в контексте «Европейской зелёной сделки».

Европейская сторона отметила насыщенную повестку двусторонней и многосторонней повестки дня и выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества с Казахстаном и реализации положений СРПС.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Политика
Казахстан ратифицировал Соглашение по обмену персональными …
Политика
Казахстан и Евросоюз будут укреплять сотрудничество
Политика
Выборный процесс депутатов от АНК всегда вызывал много диск…
Политика
Масштабы политических реформ Токаева ставят нынешнее Послан…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021