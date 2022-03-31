Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко в Брюсселе провёл ряд двусторонних встреч с высокими представителями европейских институтов и Королевства Бельгия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Среди основных задач визита – обзор всего спектра казахстанско-европейских отношений в контексте меняющейся международной обстановки и реализации договоренностей по итогам прошлогоднего визита Президента РК Касым-Жомарта

Токаева в Брюссель. Отдельное внимание уделялось обсуждению дальнейших шагов по реализации Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между РК и ЕС, а также расширению двустороннего взаимодействия с Бельгией.

Состоялись переговоры со Специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакалой, депутатами Европейского парламента Бернаром Геттой, Начо Санчес-Амором, Клеменом Грошелем и Председателем парламентской группы дружбы «РК – ЕС» Рышардом Чарнецким.

По инициативе депутата Европейского парламента Кристофа Грудлера был организован круглый стол, посвященный экологизации экономики, в рамках которого было обсуждено взаимодействие Казахстана и ЕС по вопросам транзита к зелёной экономике, включая адаптацию к вводимому в будущем ЕС т.н. пограничному корректирующему углеродному механизму (Carbon Boarder Adjustment Mechanism).

Весь спектр двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные вопросы были рассмотрены на встрече Р. Василенко с Заместителем министра иностранных дел Бельгии Йоруном Кореманом. По итогам 2021 г. на бельгийские предприятия приходится около 10 млрд. долларов прямых инвестиций, а товарооборот по итогам года составил 419 млн. долларов. В Казахстане действуют более 70 предприятий с бельгийским капиталом.

В ходе переговоров с высокопоставленными европейскими чиновниками Р. Василенко подчеркивал, что первый визит Президента РК К. Токаева в штаб-квартиру ЕС 25-26 ноября 2021 г. позволил актуализировать повестку сотрудничества между Казахстаном и ЕС и выделить приоритетные области партнёрства в торговле, транспорте и энергетике. Казахстанский дипломат отметил активную динамику политического диалога, экономического и торгово-инвестиционного сотрудничества, взаимодействие по вопросам прав человека и политической модернизации Казахстана.

Замминистра проинформировал своих собеседников о ходе реализации масштабных политических и социально-экономических реформ Главы государства и ознакомил с ключевыми положениями его недавнего Послания казахстанскому народу. Он также ознакомил европейских коллег с ходом расследования событий «трагического января».

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Украине и вокруг нее и необходимость минимизации возможных негативных последствий для казахстанской экономики.

В целом, выразив удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества, Р. Василенко призвал европейскую сторону к продолжению активной имплементации СРПС, с фокусом на торгово-инвестиционное сотрудничество, а также взаимодействии по вопросам транзита к зелёной экономике в контексте «Европейской зелёной сделки».

Европейская сторона отметила насыщенную повестку двусторонней и многосторонней повестки дня и выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества с Казахстаном и реализации положений СРПС.