Нынешний февраль начался в Казахстане поэтично: по всей стране проходил челлендж, посвященный 95-летию Мукагали Макатаева. Казахстанцы всех возрастов и разных профессий читали стихи любимого поэта, в соцсетях люди делились своими эмоция­ми, рассказывали о том, как творчество Мукагали когда-то повлияло на их жизнь.

Поэтический челлендж поддержали и Вооруженные силы РК. Военнослужащие выбирали поэтические произведения

Макатаева, записывали видео своих выступлений и передавали эстафету другим воинским частям, демонстрируя единство и творческий дух. Главной целью проекта, по словам организаторов, было широкое распространение богатого литературного наследия Мукагали Макатаева в военной среде, а также укрепление уважения к национальной литературе, популяризация высокого духа служения Родине через призму патриотичес­ких произведений поэта.

Не осталось в стороне и старшее поколение. Так, в Астане в Центре активного долголетия действует литературное объединение «Ұлағат». Любители поэзии в серебряном возрасте читали стихи Мукагали Макатаева «Поэзия! Сен менімен егіз бе едің?», «Оңай сөз ғой Отанды сүйем деген», «Үш бақытым» и другие известные произведения.

Впервые читатели узнали о Мукагали в 1948 году, когда в газете «Советская граница» были опубликованы его стихи. С тех пор и на долгие годы они проч­но вошли в жизнь и сердца миллионов читателей по всему свету. Макатаев – автор книг «Жизнь-легенда», «Жизнь-река», «Реквием Моцарта», «Избранное». Известны его переводы на казахский язык произведений русской классики, в том числе поэзии Пушкина и Блока. Также ему принадлежат переводы «Божественной комедии» Данте и сонетов Шекспира.

Однако при жизни его сочинения публиковались редко, и только после смерти в свет вышли самые главные труды Макатаева: книги «Жизнь – поэ­ма», «Өмір – өзен», «Шолпан», «Биение сердца».

Он ушел 27 марта 1976 года. Незадолго до смерти написал реквием «Моцарт. «Жан азасы», а за пару месяцев до кончины вышел сборник его стихов.

Мукагали Макатаев подарил книгу некоторым литераторам, собственноручно подписав. Получил книгу и писатель

Абдильда Тажибаев. На ней акын написал дату – 27 марта 1976 года. На дворе стоял февраль, и дата, казалось бы, была неактуальна. Но когда через месяц-полтора, 27 марта, серд­це Мукагали остановилось,

Абдильда Тажибаев сказал: «Әулие екен» («Он пророк»).

В больнице, откуда уже не вышел, поэт написал посвящение Фаризе Онгарсыновой. Отдать сам, увы, не успел. Стихи передала поэтессе супруга Мукагали Лашын.

Мукагали и Фаризу связывала крепкая дружба, духовное родство. «Біз рухани туыспыз» («Мы духовные родственники») – так говорила поэтесса. Музыку к стихам позже напишет композитор Абирбек Тынали. Так родилась одна из самых тонких и нежных песен «Фариза жан».

Мукагали очень тонко чувствовал все грани жизни. Его можно назвать настоящим психологом и даже мотиватором. В своих стихах он учил не отчаиваться, верить всегда, смириться с ситуа­цией и жить дальше, радуясь новому дню.

Жасыма, көңілім, жасыма!

Іздегің саған не керек?

Әр гүлдің қонған басына

Секілденбе көбелек.

Қапаланба, қайғырма!

Біткен жоқ әлі бесігің.

Болашағың алдыңда,

Піскен жоқ әлі несібің.

Кез салып келер күндерге,

Хабаршы болғың халыққа.

Жасыма, көңіл, жасыма,

Сезімің бір күн оянар.

Өмірдің гауһар тасына,

Кіршіксіз денең боялар.

Кәрі тарих долданып,

Тербесе өмір бесігін.

Ашасың сен де колға алып,

Жаңа дүние есігін.

Вот один из вариантов перевода этого стихотворения:

Час суровый навеет так грусть,

Что из жизни захочешь уйти.

Не теряй же надежды ты, друг,

Постарайся во тьме луч найти.

Ты остынь, соберись, оглянись,

Раз лишением грозится судьба.

Ну, подумай же, разве та жизнь,

Без печали, без света утра?!

Будет радость, смиренье,

печаль,

Там, где жизнь, где дороги-пути.

Впереди ров глубок, сзади – яр,

Ты смирись и живи, не грусти.

Сборники его произведений по сей день остаются желанным подарком для любого, кто ценит поэзию. Его стихи давно ушли в народ, еще раз доказав, что настоя­щее искусство вечно и никакие преграды ему не помеха. Тысячи людей знают его строки наизусть, молодые акыны приходят на могилу к нему, отдавая дань памяти и уважения его таланту.

К большому сожалению, он прожил всего 45 лет, но так много успел за эти четыре десятка лет, что не каждый успеет и за сто.