Озеро Алаколь в той части побережья, что в облас­ти Жетысу, пережило за прошлое лето настоящий турис­тический бум. За сезон здесь отдохнуло рекордное число гостей, и это стало подтверждением растущей привлекательности региона как для казахстанцев, так и для иностранных туристов.

Туристический кластер на озере Алаколь, где курортных поселков пока два – Акши и Коктума, считается приоритетным направлением экономики области Жетысу. По словам акима Алакольского района Алмаса Абдинова, сезон 2025 года стал для курорта триумфальным: 1 850 000 турис­тов посетили Алаколь, что стало абсолютным рекордом; 320 объек­тов туристической инфраструктуры были доступны для отдыхающих, включая 17 новых баз, зон и домов отдыха, построенных с инвестициями в почти два миллиарда тенге; 6,3 миллиарда тенге – таков объем оказанных услуг, что на 20% превышает показатели 2024 года.

Во время недавней встречи с жителями Алакольского района именно развитию туризма и формированию инфраструктуры для него посвятил часть своего выступления перед населением аким области Жетысу Бейбит Исабаев.

– С момента создания нашей области на развитие сферы туризма по Алакольскому району выделено 12,3 миллиарда тенге, – отметил он. – На эти средства между селами Акши и Бесколь завершено основное строительство 56,8 километра электрических сетей и двух подстанций. В предыдущие годы в селе Акши построена магистральная канализационная сеть на 69,7 километра стоимостью 1,9 миллиарда тенге.

В нынешнем же году из резерва Правительства выделено 2,8 млрд тенге и начаты работы по строительству канализационной очистной установки в селе Акши, которые будут завершены в следующем году, стоимость этого проекта в целом 9,8 млрд тенге.

Существует также проект канализации в селе Коктума, финансирование ожидается из рес­публиканского бюджета.

Есть, конечно, еще и некоторые проблемы, которые на побережье­ решать нужно постоянно. Например, вопрос санитарной чистоты – именно он прошлым летом поднимался отдыхающими в соцсетях регулярно: люди жаловались на малое число туа­летов, а без них народу никак, на переполненные мусором контейнеры, высказывали пожелания об установке на дальних пляжах биотуалетов. Опять же – водный транспорт. Он, как автомобильный на дорогах, должен курсировать по определенным правилам. И разработка этих правил должна вестись на местном уровне.

Вопрос с водным транспортом, по словам Исабаева, урегулирован.

– Для ограничения движения водного транспорта на Алаколе и регулирования его на запретных территориях озера уже приняты правила общего водопользования на уровне области, – сказал он. – В соответствии с этими правилами берег оборудован коридорами купания и сделан выход для маломерных судов. Также установлены знаки остановки и обозначены стоянки для водного транспорта.

По вопросам санитарии и гигиены меры тоже принимаются.

– Да, не ограничиваясь крупными инфраструктурными проектами, реализуемыми в Алакольском регионе, необходимо направить усилия на дальнейшее повышение качества обслуживания и уровня чистоты, – отметил аким области. – В текущем году на эти цели выделен 441 миллион тенге. Приобретены и установлены 22 модульных санитарно-гигиенических узла и 140 урн.

Есть и ответственная за чис­тоту на пляжах организация – ТОО «Айдынды-Алаколь».

К слову, развитие туризма в области Жетысу не ограничивается только Алаколем. Регион делает ставку на диверсификацию туристического продукта, развивая пять основных направлений, таких как озера Алаколь и Балхаш, национальные парки «Алтын-Емел» и «Жонгар-Алатау», горные массивы Джунгарского Алатау.

На территории региона действуют 54 туристических маршрута, многие из которых обновляются с учетом спроса и экологических стандартов. Это позволяет удовлетворить самые разные запросы туристов – от пляжного отдыха и оздоровления до активного туризма и знакомства с уникальной природой и культурой региона.

Активно развивается и побережье озера Балхаш. Здесь начата реализация проекта по созданию инженерной инфраструктуры стоимостью 7,3 млрд тенге, предусматривающего строительство электросетей, канализационных и водоотводных линий, а также автомобильных дорог. Для предот­вращения хаотичной застройки разработаны генеральный план и детальный план застройки прибрежной территории площадью 1 682 га. Проектом предусмотрено создание шести коммунальных пляжей общей площадью 35,6 га, вместимостью 23 тыс. гостей и размещением порядка 7 100 номеров.

Растущий интерес к экологическому туризму учитывается при развитии горных районов. Начаты реконструкция дороги к знаменитому водопаду Бурхан-Булак и ремонт дороги к живописному озеру Жасылколь.

В конечном итоге, развитие туризма в области Жетысу – это не только инвестиции в экономику, но и вклад в повышение качества жизни населения, сохранение уникальной природы и культурно-­исторического наследия. Регион стремится стать не просто местом отдыха, а территорией гармонии, где каждый гость сможет ощутить красоту природы, гостеприимство народа и получить незабываемые впечатления.