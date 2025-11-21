Алаколь в тренде

Статьи,Итоги года
1
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Выведем ли индустрию путешествий и отдыха на новый уровень?

фото автора

Озеро Алаколь в той части побережья, что в облас­ти Жетысу, пережило за прошлое лето настоящий турис­тический бум. За сезон здесь отдохнуло рекордное число гостей, и это стало подтверждением растущей привлекательности региона как для казахстанцев, так и для иностранных туристов.

Туристический кластер на озере Алаколь, где курортных поселков пока два – Акши и Коктума, считается приоритетным направлением экономики области Жетысу. По словам акима Алакольского района Алмаса Абдинова, сезон 2025 года стал для курорта триумфальным: 1 850 000 турис­тов посетили Алаколь, что стало абсолютным рекордом; 320 объек­тов туристической инфраструктуры были доступны для отдыхающих, включая 17 новых баз, зон и домов отдыха, построенных с инвестициями в почти два миллиарда тенге; 6,3 миллиарда тенге – таков объем оказанных услуг, что на 20% превышает показатели 2024 года.

Во время недавней встречи с жителями Алакольского района именно развитию туризма и формированию инфраструктуры для него посвятил часть своего выступления перед населением аким области Жетысу Бейбит Исабаев.

– С момента создания нашей области на развитие сферы туризма по Алакольскому району выделено 12,3 миллиарда тенге, – отметил он. – На эти средства между селами Акши и Бесколь завершено основное строительство 56,8 километра электрических сетей и двух подстанций. В предыдущие годы в селе Акши построена магистральная канализационная сеть на 69,7 километра стоимостью 1,9 миллиарда тенге.

В нынешнем же году из резерва Правительства выделено 2,8 млрд тенге и начаты работы по строительству канализационной очистной установки в селе Акши, которые будут завершены в следующем году, стоимость этого проекта в целом 9,8 млрд тенге.

Существует также проект канализации в селе Коктума, финансирование ожидается из рес­публиканского бюджета.

Есть, конечно, еще и некоторые проблемы, которые на побережье­ решать нужно постоянно. Например, вопрос санитарной чистоты – именно он прошлым летом поднимался отдыхающими в соцсетях регулярно: люди жаловались на малое число туа­летов, а без них народу никак, на переполненные мусором контейнеры, высказывали пожелания об установке на дальних пляжах биотуалетов. Опять же – водный транспорт. Он, как автомобильный на дорогах, должен курсировать по определенным правилам. И разработка этих правил должна вестись на местном уровне.

Вопрос с водным транспортом, по словам Исабаева, урегулирован.

– Для ограничения движения водного транспорта на Алаколе и регулирования его на запретных территориях озера уже приняты правила общего водопользования на уровне области, – сказал он. – В соответствии с этими правилами берег оборудован коридорами купания и сделан выход для маломерных судов. Также установлены знаки остановки и обозначены стоянки для водного транспорта.

По вопросам санитарии и гигиены меры тоже принимаются.

– Да, не ограничиваясь крупными инфраструктурными проектами, реализуемыми в Алакольском регионе, необходимо направить усилия на дальнейшее повышение качества обслуживания и уровня чистоты, – отметил аким области. – В текущем году на эти цели выделен 441 миллион тенге. Приобретены и установлены 22 модульных санитарно-гигиенических узла и 140 урн.

Есть и ответственная за чис­тоту на пляжах организация – ТОО «Айдынды-Алаколь».

К слову, развитие туризма в области Жетысу не ограничивается только Алаколем. Регион делает ставку на диверсификацию туристического продукта, развивая пять основных направлений, таких как озера Алаколь и Балхаш, национальные парки «Алтын-Емел» и «Жонгар-Алатау», горные массивы Джунгарского Алатау.

На территории региона действуют 54 туристических маршрута, многие из которых обновляются с учетом спроса и экологических стандартов. Это позволяет удовлетворить самые разные запросы туристов – от пляжного отдыха и оздоровления до активного туризма и знакомства с уникальной природой и культурой региона.

Активно развивается и побережье озера Балхаш. Здесь начата реализация проекта по созданию инженерной инфраструктуры стоимостью 7,3 млрд тенге, предусматривающего строительство электросетей, канализационных и водоотводных линий, а также автомобильных дорог. Для предот­вращения хаотичной застройки разработаны генеральный план и детальный план застройки прибрежной территории площадью 1 682 га. Проектом предусмотрено создание шести коммунальных пляжей общей площадью 35,6 га, вместимостью 23 тыс. гостей и размещением порядка 7 100 номеров.

Растущий интерес к экологическому туризму учитывается при развитии горных районов. Начаты реконструкция дороги к знаменитому водопаду Бурхан-Булак и ремонт дороги к живописному озеру Жасылколь.

В конечном итоге, развитие туризма в области Жетысу – это не только инвестиции в экономику, но и вклад в повышение качества жизни населения, сохранение уникальной природы и культурно-­исторического наследия. Регион стремится стать не просто местом отдыха, а территорией гармонии, где каждый гость сможет ощутить красоту природы, гостеприимство народа и получить незабываемые впечатления.

#Жетысу #туризм #Алаколь #озеро Алаколь

Популярное

Все
Запущен завод по переработке мяса птицы
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Будущее беспилотного транспорта обсудили в Академии гражданской авиации
Теплицу для школьников построили в селе
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Призеры Кубка мира получили награды
Зеленый фонд нуждается в защите
В Центре семьи помогают жертвам домашнего насилия
Обучение без возрастных границ
«Крылатый мир» Андрея Куряшкина
Праздник музыки и детства
Карагандинцы пересели на новые автобусы
Обеспечить защиту каждой пострадавшей
В Акши две недели нет воды
Когда интеллект искусственный, а жертвы – реальные
Утверждена Программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения
ЕАГИ: 30 лет опыта и развития
Уникальная многогранность и доверительный диалог
Белая гостья северных озер
Чемпионы хлебной нивы
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В работе помогает робот
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Сегодня – День бурильщика
Зима будет теплой
Когда традиции и инновации работают на общее благо
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Объявлена победительница национального конкурса «Қазақ Аруы»
Казахстан и Туркменистан объединят усилия в борьбе с преступностью
Невесты, ангелы и гобелены: что посмотреть на выставке «Вечная любовь» в Астане
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа

Читайте также

Депутаты рассмотрели поправки, касающиеся трудовых прав
Своевременные и стратегически оправданные решения
Элеваторы работали сутками напролет
Уникальная многогранность и доверительный диалог

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]