Алаколь встречает гостей

Культура,Туризм
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Туристический сезон на Алаколе открылся фестивалем «Алакөл алаулары-2026».

Фото пресс-службы акима области Абай

В масштабном мероприятии принял участие аким области Абай Берик Уали. Глава региона отметил природную уникальность и историческое значение Алаколя, подчеркнув, что сегодня озеро стало одним из самых привлекательных мест отдыха как для жителей Казахстана, так и для иностранных туристов.

В концертной программе фестиваля приняли участие народный артист Казахстана, кюйши Секен Турысбек, исполнитель традиционных песен Динисламбек Жайлаубай, а также звезды казахстанской эстрады Дана Кентай, Еркеш Хасен, Нурболат Канай и Зарина Омарова. Их яркие выступления подарили зрителям незабываемые впечатления. Завершилось мероприятие праздничным фейерверком.

Концертные программы будут продолжаться до августа и проводиться дважды в неделю – по средам и субботам, создавая для гостей атмосферу праздника и хорошего настроения. Перед отдыхающими выступят артисты городов и районов региона, а также певцы, танцоры и кюйши – участники областного конкурса «Абай елі – өнер кеніші».

В преддверии турсезона на побережье Алаколя были проведены масштабные работы по обновлению инфраструктуры и благоустройству территории. Для создания комфорт­ных условий для отдыха установлено более 50 санитарно-гигиенических объектов, 35 душевых кабин, 110 кабинок для переодевания и 100 новых мусорных контейнеров. Для обеспечения безопасности туристов вдоль побережья установлены защитные ограждения общей протяженностью 5 тыс. м. Функционируют 224 камеры видеонаблюдения. За последние два года на территории побережья заасфальтировано 10 км дорог.

В этом году при поддержке Правительства началось строительство линии электропередачи Коктал – Алаколь протяженностью 72 км. Реализация проекта позволит полностью решить проблему дефицита электроэнергии на побережье Алаколя.

#Алаколь #фестивали #Алакөл алаулары

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