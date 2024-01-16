Алатау станет мегаполисом

С учетом вступивших в силу изменений в территориально-административном устройстве региона акиматом Алматинской области разработан генеральный план будущей агломерации. Соглас­но документу, площадь нового города Алатау составит 88тыс. га, на юге он будет граничить с Алматы, на севере – с Конаевым.

В состав проектируемого технополиса уже вошли 12 сел, расположенных вдоль капшагайской автотрассы. Это Арна, Заречный, Ынтымак, Коянкус, Жетыген, Енбек, Жанаарна, Куйган, Жанадаур, Жанаталап, Даулет и Кайрат.

По данным разработчиков генплана, на начальном этапе население Алатау составляет без малого 53 тыс. человек. Прогнозируется, что к 2050 году этот показатель вырастет до 2 млн жителей. Ожидается большой приток переселенцев из Алматы и других регионов республики, для которых будут созданы комфортабельные жилищно-бытовые условия, рабочие места.

Как рассказал начальник областного управления архитектуры и градостроительства Болат Мусылманбеков, главная цель проекта по созданию большого города-спутника – «разгрузить» перенаселенный южный мегаполис, задыхающийся сегодня от дорожных пробок, множества высотных ЖК-«человейников», обострившихся экологических и коммунальных проблем.

Эксперты-урбанисты разделили обширную территорию Алатау на четыре ключевые зоны, имеющие свои специфические функции. Так, на въезде в Алматы с северной стороны расположится Gate District, который будет выполнять роль международного финансового и делового хаба. Соответственно, здесь планируется строительство бизнес-центров, офисных помещений, отелей, торговых объектов. Общая площадь застройки превысит 3,7 млн кв. м.

В проектируемую территорию Gate District вошли села Отеген-батыра, Покровка, Коянкус, Ынтымак и Жаналык.

К слову, местные предприниматели, почуяв конъюнктуру, уже построили близ поселка Коянкус современный жилой комплекс Gate city, оснащенный электроподстанцией, газораспределительным узлом, водопроводом, канализационными сооружениями.

Еще один район – Growing District – станет крупной промышленной базой и логистическим центром. Здесь предполагается разместить объекты пищевой, легкой, химической промышленности, предприятия по выпуску стройматериалов. Рядом проходят крупные транспортные артерии – железная дорога Жетыген – Хоргос, автотрассы Алматы – Усть-Каменогорск, Алматы – Хоргос и БАКАД, обеспечивающие межрегиональный и международный транзит грузов.

На площадке Golden District пост­роят Академгородок, в котором будут обучаться до 40 тыс. студентов, а также многопрофильный медицинский кластер, агропарк. Граничащая с Конаевым зона Green District станет центром развлечений и туризма. Для этого на побережье Капшагайского водохранилища обустроят пляж, аквапарк, океанариум, откроют гольф-клубы, объекты игорного бизнеса.

Впрочем, аналогичные цели по уменьшению антропогенного воздействия на Алматы, формированию северного контрмагнита Алматинской агломерации и улучшению экологического баланса преследовал и проект G4 City, о котором впервые объявили еще в 2007 году. Затем по различным причинам идею создания четырех городов-спутников Алматы власти отложили в долгий ящик, и только в 2022 году возобновилось проектирование будущего урбанизированного района теперь уже под новым названием – Алатау.

По сути, произошел лишь ребрендинг старого проекта, а задача его осталась прежней – снижение растущей маятниковой миграции в регионе.

По оценкам экспертов, еже­дневно на работу и учебу в Алма­ты из близлежащих поселков прибывают полмиллиона человек, заезжают свыше 200 тыс. автомобилей. В часы пик они ухудшают транспортную инфраструктуру и негативно влияют на экологию большого города.

Согласно генплану, к 2050 году на территории нового мегаполиса планируется построить до 60 млн кв. м жилья, десятки школ, больниц, детских садов. Предусмотрено создание 1 млн рабочих мест. Ежегодный поток туристов в регион составит около 4 млн человек.

Для привлечения инвестиций создается нормативная база СЭЗ «Алатау», на территории которой предусмотрены налоговые и таможенные льготы, будет действовать британское экономичес­кое право.

Как сообщил руководитель управляющей компании «СЭЗ «Алатау» Жанибек Саурбек, уже подписаны меморандумы о сотрудничестве с рядом инвесторов из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, стран Евросоюза. Эти договоренности открывают пути для развития легкой промышленности и других секторов экономики.

В общем, планов громадье, а их выполнение зависит целиком от усилий местных властей и инициаторов проекта в лице отечест­венной компании АО «Caspian Group» и сингапурской Surbana Jurong, имеющей большой опыт в деле урбанизации в Китае, Индии, странах Юго-Восточной Азии.