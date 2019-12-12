Председатель правления Сбербанка Казахстан Александр Камалов рассказал о рецептах успеха финансового института, демонстрирующего двузначные темпы роста на фоне стагнирующего рынка. На минувшей неделе стало известно, что Александр Камалов, в течение 7 лет возглавлявший дочерний банк Сбербанка в Казахстане, переходит на работу в одно из российских подразделений группы. Таким образом, в беседе с «Казахстанской правдой» глава второго крупнейшего банка республики подвел итоги своей работы в Казахстане и поделился видением того, как финансовый институт будет развиваться в дальнейшем.

– Александр Ильясович, в какой форме Сбербанк Казахстан подходит к концу 2019 года? Каковы ваши стратегические приоритеты?

– Наш банк последовательно реализует стратегию построения омниканальной платформы, суть которой заключается в том, что в банке цифровые решения и технологии и обслуживание в традиционной филиальной сети успешно дополняют друг друга. Мы инвестируем большой объем средств в развитие диджитал-технологий и тестируем все новые продукты и сервисы в цифровых каналах и при этом автоматически запускаем эти же проекты в нашей филиальной сети. В результате клиент может начать какую-то операцию в мобильном телефоне, а закончить – уже непосредственно в отделении.

Движение в направлении цифровизации банковского сервиса является ответом на имеющийся большой спрос со стороны населения. Мы видим, что в Казахстане наблюдается очень высокий уровень проникновения Интернета – около 89%, что несколько выше, чем в России. При этом статистика показывает, что для получения банковских услуг казахстанцы пока еще используют Интернет в меньшей степени, чем, например, россияне, жители Турции или европейских стран. То есть потенциал роста здесь очень большой, и казахстанцы сегодня осваивают преимущества цифрового банковского сервиса с очень большой скоростью.

При этом хочу отметить, что наш серьезный уклон в развитие цифрового банкинга не означает, что мы не развиваем филиальную сеть. Мы последовательно вкладываемся в развитие традиционной филиальной сети, расширяя географию присутствия за счет выхода в новые регионы и укрепления позиций там, где мы уже работаем. Раньше у нас была концепция, что Сбербанк Казахстан присутствует в городах, в которых проживают не менее 100 тысяч человек, сейчас мы уже покрываем населенные пункты с населением свыше 50 тысяч жителей.

Совсем недавно мы открыли свое сотое подразделение в Петропавловске, а к концу года наша филиальная сеть вырастет до 102 точек обслуживания. Активное расширение филиальной сети, по нашим планам, продолжится и в следующем году.

– Как реализация такой стратегии сказывается на состоянии клиентской базы?

– За счет того, что своим уважаемым клиентам как в розничном, так и корпоративном секторе мы даем доступ к сервису в цифровом и физическом канале, наша клиентская база стабильно прирастает. Многие наши розничные и корпоративные клиенты работают с нами еще с 2006 года, когда Сбербанк Казахстан приступил к работе после приобретения ТексакаБанка. Мы очень ценим эти долгосрочные отношения. Не в меньшей степени мы благодарны и нашим новым клиентам, надеемся, что они оценят наши преимущества и останутся со Сбербанком на долгие годы. В результате в корпоративном секторе на сегодня мы имеем 51 тысячу клиентов при том, что в начале текущего года их было 45 тысяч. В розничном бизнесе за год активная клиентская база выросла с 750–800 тысяч клиентов до 1,2 миллиона.

– За счет чего наблюдается такой существенный прирост?

– Для стабильного роста банка одной омниканальной платформы недостаточно. Нужны еще качественные продукты и удобные сервисы. К примеру, мы сильно обновили всю нашу линейку розничных продуктов, модифицировали линейку депозитов. Причем на сегодня мы видим, что больше половины депозитов в банке открываются онлайн. Это очень удобно: клиент в онлайне может выбрать депозит, условия по нему, ставку и так далее. При этом, если у него есть какие-то дополнительные вопросы, он может запросить консультацию онлайн или же прийти в нашу филиальную сеть.

Кроме того, мы серьезно развиваем систему онлайн-переводов. Сейчас мы предлагаем онлайн-переводы по системе SWIFT, плюс мы выводим в онлайн переводы по системе «Золотая корона». А в следующем году хотим перевести в онлайн переводы наличными. То есть, если клиенту, имеющему на руках наличные, необходимо перевести их получателю, он может сделать это в несколько кликов в нашей зоне обслуживания 24/7.

Наряду с этим большое число розничных клиентов приходят к нам через участие в различных государственных программах. Мы наладили хорошую технологическую интеграцию наших сервисов и продуктов по госпрограммам. К примеру, мы приложили большие усилия, чтобы наши клиенты могли получить исчерпывающую информацию о продукте и сделать какие-то первые действия для получения услуги непосредственно через Интернет. Как результат, каждая третья автомашина, которая приобретается в кредит в Казахстане, покупается на кредит Сбербанка. И каждая вторая квартира, которая приобретается по госпрограмме, тоже оформляется по кредиту нашего банка.

Наши ближайшие планы – выйти на рынок продажи автомобилей с пробегом. Это организованный рынок, когда клиент получает с нашей поддержкой по автокредиту полный сервис через автосалон и с соответствующей гарантией. Мы уже начали тестировать эту услугу и планируем выйти в следующем году с качественным массовым продуктом.

В части освоения рынка розничного кредитования в текущем году мы запустили кредитные карты, карты рассрочки и карты лояльности в рамках совместного проекта с торгово-развлекательными центрами MEGA. Популярность наших кредитных карт объясняется тем, что это действительно «честная» кредитная карта с льготным периодом погашения, где у нас нет никаких скрытых комиссий.

В свою очередь в корпоративном бизнесе мы запустили новую интернет-платформу, которую по результатам большого краудсорсинга мы назвали SberBusiness. Технологически это абсолютно новая модульная система с высоким уровнем защищенности и с большим набором сервисов. Если предыдущая версия интернет-банкинга для юридических лиц, которую мы по-прежнему эксплуатируем, имеет порядка 75 сервисов, то на новой платформе мы уже даем нашим корпоративным клиентам 149 сервисов. Часть из них клиенты могут настраивать индивидуально под себя – это может быть определенная аналитика, группировка счетов, выписок и так далее. Такая индивидуализация – это большое подспорье для наших клиентов.

В наших ближайших планах – интеграция SberBusiness с новыми нефинансовыми сервисами, которые мы хотим оказывать нашим клиентам в рамках соз­дания экосистемы Сбербанка в Казахстане, когда клиенту доступ­ны не только банковские сервисы, но и сопутствующие услуги. Ранее мы уже говорили, что запустили сервис по бухгалтерскому аутсорсингу, юридическому сопровождению открытия компаний. Сейчас мы дополнительно обсуждаем возможность регистрации ипотеки и недвижимости для наших корпоративных клиентов. Эту работу мы ведем совместно с компанией SBER Solutions – дочерней компанией группы Сбербанк. Мы очень благодарны тем первым нашим клиентам, которые откликнулись на предложение воспользоваться этими новыми услугами. Благодаря их отзывам мы сделаем этот продукт более качественным и востребованным.

Еще одно ключевое изменение, о котором я бы хотел рассказать, – это то, что гибкое управление нашей продуктовой линейкой возможно благодаря организационному преобразованию самого банка. В нынешнем году мы провели полную трансформацию банка и перешли полностью с функционально-матричной структуры на матричную структуру, где большая часть банка, которая занимается разработкой продуктов и IT-инженерией, перешла на работу по принципу agile. В чем формат матричной структуры? Мы формируем команды под определенные задачи, которые работают в agile-стиле. Это дает возможность реализовывать большое количество проектов и запускать одновременно большое количество обновлений. Я очень рад, что наша команда прошла эту трансформацию.

– Декабрь – традиционное время подводить предварительные итоги работы за год. Каковы они у Сбербанка Казахстан?

– Если говорить языком цифр, то результаты работы банка за 11 месяцев практически по всем направлениям превзошли наши собственные планы и задачи, которые перед менеджментом ставил совет директоров. С учетом набранного темпа мы видим, что и по итогам года мы перевыполним план по показателям, установленным нашим акционером. В первую очередь речь идет об объемах кредитования.

Зачастую мы слышим разговоры о снижении роли банковского сектора, о том, что банки не кредитуют экономику. Если говорить про наш банк, то только в розничном бизнесе мы с начала года добавили в кредитный портфель 160 миллиардов тенге. За этой цифрой стоят тысячи человеческих историй – кто-то съездил в отпуск, кто-то сделал ремонт или улучшил жилищные условия, приобрел автомобиль и так далее. Все эти деньги пошли на рынок, а следовательно это дает дополнительный эффект с точки зрения развития экономики страны.

Наш корпоративный бизнес также растет, в том числе благодаря тому, что исторически мы придаем большое внимание участию в госпрограммах. Если мы начинали год с корпоративным кредитным портфелем в размере 890 миллиардов тенге, то сейчас преодолели отметку в 930 миллиардов тенге.

– Планируете ли вы продолжать расти такими же высокими темпами и в 2020 году?

– Мы рассматриваем несколько различных вариантов развития экономики Казахстана в 2020 году, но сейчас давайте остановимся на базовом сценарии. Мы видим позитивные тренды развития экономики страны, большой вклад в это вносят Правительство и Нацио­нальный банк через снижение уровня инфляции. Наблюдая тренд снижения инфляции, мы рассчитываем, что процентные ставки по кредитам будут более доступными и это еще больше оживит экономику Казахстана. К тому же благодаря различным мерам по либерализации экономики Казахстан заслуженно поднимается в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business.

Таким образом, тренды позитивные, и на их фоне мы также планируем дальнейший рост банка как универсального финансового института с новыми сервисами и возможностями для всех категорий клиентов. Мы сохраняем стратегию развития омниканальной платформы, но при этом планируем в большей степени развивать сервисы, которые будут нацелены на работу исключительно в цифровом формате. Мы планируем предложить своим клиентам ряд новых сервисов в области страхования, запустим с нового года интернет-эквайринг и ряд других услуг. Что касается цифр, по розничному портфелю у нас есть планы вырасти не менее чем на 160 миллиардов тенге, в части корпоративного бизнеса мы видим возможности роста портфеля на уровне 120 миллиардов тенге.

При этом я бы хотел отметить, что основная база фондирования нашего банка строится на рыночных принципах, поэтому здесь банк максимально диверсифицирован и находится в рынке. Естественно, с учетом того, что дочерний банк является частью группы Сбербанк, у нас есть резервная линия со стороны материнского банка. Но мы этими средствами, за редкими исключениями, практически не пользуемся.

Важный приоритет на следую­щий год – это совершенствование систем денежных переводов как для корпоративных, так и для розничных клиентов. Сегодня мы видим, что все больше и больше растет количество переводов, и казахстанцы не остаются в стороне от этого процесса. Если говорить о международных переводах, то около 77% конвертаций по паре рубль – тенге на нашей бирже проходит через Сбербанк. Мы также являемся маркет-мейкерами по доллару и юаню. Сегодня скорость прохождения платежа для корпоративных клиентов из Казахстана в Россию занимает не более 15 минут. Причем мы даем нашим клиентам возможность видеть не только то, что платеж ушел из Казахстана, но и когда российский контрагент получил перевод, если этот парт­нер обслуживается в Сбербанке. С учетом доли Сбербанка на российском рынке можно говорить, что это подавляющее большинство всех контрагентов казах­станского бизнеса.

В розничном секторе нашим клиентам, помимо уже упоминавшихся переводов по системе SWIFT и «Золотая корона», доступны­ переводы без открытия счета по нашей системе «Колиб­ри». Кроме того, сейчас мы работаем над тем, чтобы внедрить международные переводы между физическими лицами по номерам телефонов.

– Как Вы оцениваете конкуренцию банкам со стороны различных финтехкомпаний? Выживут ли банки в этой борьбе?

– Наши прогнозы строятся на том, что банки будут эволюционно трансформироваться. Это уже происходит. У банков есть два выбора – становиться узконишевым игроком или уходить в развитие экосистемы, где ты клиенту даешь не один какой-то сервис, а целый набор решений. Стратегия Сбербанка в целом и наша как дочернего банка – уходить в развитие экосистемы, чтобы давать клиенту в одном месте максимальный набор сервисов. Также мы прогнозируем сокращение доли посредников, которые работают вокруг банковских услуг.

Рассмотрим, к примеру, ипотеку. Клиент несет расходы по оплате услуг риелтора, нотариуса, юридических консультантов по регистрации недвижимости. Иногда расходы на всех этих посредников могут перекрывать расходы непосредственно на ипотеку. С другой стороны, банк тоже является определенного рода посредником, потому что он не дает конечного решения для клиента, которому нужна не ипотека, а квартира. Поэтому мы будем идти к тому, чтобы в рамках нашей экосистемы давать клиенту конечное решение.

Еще один важный момент – скорость обслуживания. Для себя мы четко сформировали стратегию – делать все возможное, чтобы на банковское обслуживание наши клиенты могли тратить минимальное время. Путь этот непростой, но мы вкладываем большие ресурсы, чтобы минимизировать трату времени нашими клиентами. Если говорить про пластиковые карты, то мы запустили параллельный сервис, где карту можно получить в офисе банка примерно за 7 минут, а если начать эту операцию заранее, например в мобильном приложении, то этот процесс займет всего 30–90 секунд. Для себя мы определяем это как время, необходимое для приготовления чашки кофе. Кроме того, карту можно заказать онлайн с доставкой по любому адресу. Мы запустили эту возможность пока в Алматы и Нур-Султане и видим, что около 40% эмиссий наших карт происходит онлайн. Таким образом, нашим клиентам не надо тратить время на посещение отделений банка.

– Выгодна ли банку диджитализация, повышают ли инвестиции в цифровые технологии рентабельность бизнеса?

– Если говорить о финансовых результатах, то они подтверждают эффективность нашей текущей стратегии. По плану наша чис­тая прибыль должна составить в текущем году 57 миллиардов тенге, но уже сейчас мы прогнозируем, что сможем заработать для нашего акционера около 63 миллиардов тенге. Чистая прибыль для банка – это база для инвестиций и подушка безопасности. Банковская отрасль – это одна из тех отраслей, которая постоянно требует вливания капитала. Поэтому капитал мы тратим по трем ключевым направлениям: первое – это цифровые технологии, второе – развитие филиальной сети и третье – наша команда, которая является ключевым фактором для развития технологий.

С точки зрения инвестиций в технологии у нас есть четкая приоритетизация проектов по их окупаемости. Как правило, мы не выходим за горизонт окупаемос­ти больше 5 лет. О рентабельнос­ти бизнеса свидетельствуют нес­колько основных показателей. Первый – это операционный доход на сотрудника, он у нас растет. Второй показатель – уровень соотношения расходов и доходов (cost-to-income). У нас доходы превышают уровень расходов. Европейский показатель cost-to-income находится примерно на уровне 65%, средний триггер по России – это порядка 45–50%, наша материнская организация показывает 33%, у нас соотношение расходов к доходам – 31,5%. Это означает, что расходной части мы уделяем большое внимание.

– Насколько важно для Сбербанка Казахстан наличие мощной материнской структуры, если, по Вашим словам, фондированием от нее вы практически не пользуетесь?

– Для Сбербанка нельзя переоценить наличие такого ресурса, как Герман Оскарович Греф (Президент и Председатель правления ПАО Сбербанк. – Ред.). Это визионер, который обладает колоссальным масштабом знаний с высочайшим уровнем детализации с точки зрения умения видеть наперед. Это для нас большое счастье. К тому же он вышел из Казахстана и очень трепетно относится к республике.

Во-вторых, важнейший ресурс для нашего бизнеса – это наработки группы Сбербанка, к которым у нас открыт доступ. Упоминавшиеся решения по бухгалтерскому аутсорсингу для корпоративных клиентов мы предлагаем в партнерстве с компанией SBER Solutions – участником экосистемы Сбербанка. До конца года мы внедрим интеллектуальный контакт-центр, который является разработкой еще одного участника нашей группы – компании ЦРТ. Интеллектуальный контакт-центр технологически и эволюционно будет «номером один» в этом сегменте рынка в Казахстане.

Кроме того, мы работаем совместно с компанией BI.ZONE, которая сегодня является лидером на рынке кибербезопасности. Она тоже входит в группу Сбербанка. В результате наши клиенты могут чувствовать себя максимально безопасно при условии соблюдения ими правил собственной «цифровой гигиены». Как известно, сейчас хакерам легче взломать телефон клиента банка, чем систему самой финансовой организации, особенно если говорить о системе Сбербанка, или выведать у человека его персональные данные мошенническим путем.

В текущем году мы сущест­венно повысили уровень доступ­ности наших IT-систем для клиентов. Эта работа также проводится на базе решений, которые есть у нашей группы. В режиме реального времени мы видим уровень нагрузки и скорость отклика в наших IT-системах. Это позволяет существенно повысить скорость реакции в случае необходимости.

За счет партнерства с материнской компанией мы имеем несколько перспективных решений в корпоративном бизнесе. Например, мы запустили услугу BBP (Bank of Business Partners) – платформу в части содействия в организации взаимодействия казахстанскому бизнесу с партнерами в разных странах. Предприниматели стран, которые заре­гистрированы на ВВР-платформе, могут наладить интернет-контакт, обсуждать сотрудничество, а банки со своей стороны могут дать определенные гарантии безопасности при условии, что партнер является клиентом Сбербанка, а с казахстанской – клиентом дочернего банка.

Таким образом, решения нашего акционера по максимуму открыты для нас, и все те технологические ноу-хау, которые могут быть интересны нашим клиентам, мы успешно импортируем в Казахстан.