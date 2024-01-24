Алгоритм работы СМИ и соцсетей при ЧС представят в Минкультуры

По ее словам, землетрясение в Алматы еще раз показало, насколько важна достоверная и оперативная информация, и вновь продемонстрировало ключевую роль СМИ при чрезвычайных происшествиях и ситуациях.

"В связи с этим, Министерство культуры и информации в ближайшее время представит подробный алгоритм работы СМИ и социальных сетей при ЧС и ЧП.

Также мы планируем серию обучающих тренингов для СМИ с участием представителей министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты населения, министерства внутренних дел и других заинтересованных государственных органов", - написала она на своей странице в Instagram.