Али Кабдулла нокаутировал бразильца в престижном промоушне

Казахстанский боец Али Кабдулла (8-1-1) выступил на турнире по смешанным единоборствам ONE Friday Fights 18 в Бангкоке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: sports.kz

Кабдулла провел бой с бразильским файтером Ричардом Годоем (15-4). Этот поединок прошел в легком весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой казахстанца техническим нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, Али Кабдулла одержал девятую победу в профессиональной карьере в ММА, а Ричард Годой потерпел пятое поражение.

Как отмечается, свой предыдущий бой Кабдулла провел всего 2 месяца назад: в марте казахстанец сразился с бразильцем Алиссоном Барбозой (20-9) и нокаутировал его в третьем раунде.