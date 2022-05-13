Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство
Алихан Смаилов поручил активно использовать экспортный транзитный потенциал портов Каспия

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, где ознакомился с социально-экономическим развитием региона, посетил ряд промышленных, инфраструктурных и туристических объектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В первую очередь Алихан Смаилов посетил культурный центр имени видного общественного и политического деятеля Абиша Кекильбаева.

Отметим, открытие памятника Абиша Кекильбаева и нового здания областного музея состоялось в октябре 2019 года при участии Президента РК Касым-Жомарта Токаева. На протяжении нескольких лет сотрудники музея вели сбор материалов, фотографий и документов о жизни и деятельности писателя, которые теперь представлены в различных тематических экспозициях.

Премьер-министр РК возложил цветы к памятнику писателя и ознакомился с работой нового культурного центра.

Далее глава Правительства ознакомился с работой опреснительного завода «Каспий», который является одним из важнейших источников водоснабжения жителей региона.

Завод использует для опреснения морской воды технологию обратного осмоса — самый экологически чистый метод, применяемый на орбитальных космических станциях и площадках космодрома «Байконур». На установке вода очищается от радиоактивных частиц, бактерий, вирусов и других примесей, сохраняя при этом природные соли и минералы.

Сегодня на заводе проводятся строительно-монтажные работы в рамках проекта его расширения, что позволит увеличить производительность до 40 тыс. куб. м воды в сутки. Завершить работы планируется к концу этого года.

«Вопрос водоснабжения является одним из наиболее актуальных для региона, особенно в летний период. Из года в год ощущается нехватка мощностей опреснительных установок. В этой связи Правительство выделило более 12 млрд тенге на модернизацию завода, чтобы в два раза увеличить его производительность. Этот вопрос находится на контроле Главы государства. Все работы необходимо провести качественно и в срок», — подчеркнул Премьер-министр.

Затем Алихан Смаилов посетил единственное в Казахстане предприятие по производству аммиака и аммиачной селитры АО «КазАзот», где принял участие в церемонии запуска нового отделения нейтрализации и выпарки.

Ожидается, что новый объект позволит компании дополнительно выпускать до 415 тыс. тонн продукции в год. На реализацию проекта направлено 6,3 млрд тенге частных инвестиций.

Премьер-министр отметил, что Правительство принимает комплексные меры по стимулированию промышленного развития страны. В частности, АО «КазАзот» неоднократно получало поддержку в рамках различных государственных программ. Компания продолжает инвестировать средства в модернизацию существующего производства и внедрять новейшие технологии. На заводе создаются новые рабочие места, проводится обучение и переподготовка специалистов.

«Учитывая специфику региона, наличие собственного сырьевого потенциала в виде природного газа позволит компании в дальнейшем развивать производство минеральных удобрений для удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей. Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматом области следует усилить поддержку «КазАзота», чтобы тем самым обеспечить создание рабочих мест и выпуск новых продуктов», — отметил Алихан Смаилов.

Следующим пунктом рабочей поездки Премьер-министра стало посещение Актауского морского торгового порта, который расположен на восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров.

В порту обеспечивается перевозка грузов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России и Азербайджана. Это крупнейший на Каспии транспортный узел.

По поручению Главы государства на базе порта Актау планируется строительство контейнерного хаба на площади не менее 19 га. К проекту, который предполагает увеличение мощностей сухогрузных причалов, проявляют интерес многие иностранные компании, что создает предпосылки для становления морского порта крупным узловым стоком контейнерного парка и сервиса.

«Мангистауская область обладает огромным транспортно-логистическим и инфраструктурно-сервисным потенциалом международного значения. При этом возможности морских портов страны используются не полностью, а загрузка в среднем составляет всего 21%. Эту ситуацию необходимо менять. Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО «Қазақстан темір жолы» необходимо проработать вопрос увеличения загрузки морских портов Актау и Курык путем направления экспортных грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту», — сказал Алихан Смаилов.

Также в регионе Премьер-министр ознакомился с ходом строительства объектов туристской зоны, в том числе курортно-гостиничного комплекса Aqualina Resort, отеля Double Tree by Hilton и отеля Fairmont с торговыми рядами.

Благодаря запуску новых объектов планируется удвоить поток туристов в регион и создать тысячи новых рабочих мест.

Популярное

Все
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
Замакима съездил в супермаркет вместе с алматинкой, заявившей об "исчезновении продуктов"
Зайсанский газ может пойти на экспорт, но при одном условии
Вокруг Нур-Султана вырос настоящий смешанный лес, и летом в нем можно даже собирать грибы и ягоды
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ
Предстоящий референдум в Казахстане – символ заявленных властью изменений
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
Без ложных ожиданий
Проведение общенационального референдума и поправки в Конституцию обсудили в офисе Гражданского Альянса Казахстана
Просто легенда – Асанали Ашимов
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 мая
Бюджетные поправки
По коням, опера!
Медали – для чистого удовольствия
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Как будет проходить референдум в Казахстане
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Закон Республики Казахстан
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум

Читайте также

Правительство , Экономика
Ералы Тугжанов ознакомился с деятельностью промышленных пре…
Правительство
Премьер прибыл в Мангистаускую область
Правительство , Общество
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казах…
Поручения , Правительство
Надо обеспечить заранее! Смаилов напомнил о прошлогодних оч…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]