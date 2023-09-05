Алихан Смаилов прибыл в Тараз

Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Тараз для участия в собрании депутатов маслихатов всех уровней Жамбылской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото пресс-службы правительства РК

Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона – Нурбола Жунисбекова и Ербола Карашукеева.

По итогам открытого голосования 47 депутатов поддержали кандидатуру Жунисбекова, 142 – отдали голоса за Карашукеева. Всего в голосовании приняли участие 189 депутатов.

По итогам голосования указом президента акимом Жамбылской области был назначен Ербол Карашукеев.

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