Алихан Смаилов прибыл в Тараз

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Тараз для участия в собрании депутатов маслихатов всех уровней Жамбылской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото пресс-службы правительства РК

Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона – Нурбола Жунисбекова и Ербола Карашукеева.

По итогам открытого голосования 47 депутатов поддержали кандидатуру Жунисбекова, 142 – отдали голоса за Карашукеева. Всего в голосовании приняли участие 189 депутатов.

По итогам голосования указом президента акимом Жамбылской области был назначен Ербол Карашукеев.